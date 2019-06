„Období konce června a poté začátek letních prázdnin s sebou tradičně přináší z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu celou řadu specifik. Proto dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se zaměřením na všechny skupiny účastníků bude jednou z hlavních priorit policie v našem kraji nejen na samotném začátku prázdnin, ale bude trvat pro celé dva prázdninové měsíce,“ uvedl Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

Řidiči osobních i nákladních automobilů, motocyklisté, cyklisté i chodci tak musí po celé prázdniny počítat s tím, že se s policejními hlídkami setkají nejen na dálnici D1 a silnicích I. tříd, ale také na silnicích nižších tříd, a to zejména v lokalitách, kde se nacházejí turistické a chatové oblasti. Pozornosti policistů neujdou ani chodci a cyklisté.

Letní prázdniny bývají spojené především s vyšším pohybem nemotorizovaných účastníků provozu, kteří jsou na silnicích velmi zranitelní. „Cyklisté si musí uvědomit, že podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem chrání cyklistovi hlavu, a v mnoha případech již zachránila svému uživateli život. Je proto nutné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak osmnáct let,“ připomněla policejní mluvčí Dana Čírtková.

V Kraji Vysočina došlo loni během prázdnin celkem k 834 dopravním nehodám, což je o 17 dopravních nehod méně ve srovnání s prázdninami roku 2017. Při těchto nehodách zemřelo celkem deset lidí, což je o čtyři osoby více než za stejné období v roce 2016. „Loni bylo v průběhu měsíců července a srpna při nehodách na silnicích Vysočiny dalších 25 osob zraněno těžce (pokles o 34 procent) a 314 osob se zranilo lehce (pokles o 14 procent). Přítomnost alkoholu v dechu byla při dopravní nehodě zjištěna u 40 účastníků. Výše hmotné škody způsobené při loňských prázdninových nehodách byla vyčíslena na 46 988 000 korun – jde o pokles o deset procent. Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě,“ přiblížila statistiku mluvčí.

Policisté se v létě zaměří nejen na dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, ale i na nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce. „Stejně jako v předešlých letech budeme v létě realizovat další kontrolní akce, při kterých se především s ohledem na prevenci zaměříme na vodní toky a dohled nad dodržováním pravidel ze strany vůdců malých plavidel a vodáků,“ doplnila Dana Čírtková.