„V souvislosti s případy bylo sděleno podezření ze spáchání trestné činnosti dvěma mužům, kteří byli již v minulosti soudně trestáni. Muži z Opavska ve věku jednadvacet a dvacet let jsou podezřelí z toho, že se ve čtvrtek 29. srpna ve večerních hodinách společně vloupali do kostelíku v Novém Městě na Moravě, kde odcizili mimo jiné elektrický přímotop, vysavač, ventilátor a prodlužovací kabely. Škoda byla vyčíslena na částku kolem pěti tisíc korun,“ informovala o prvním případu policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Mladší z mužů je podle sdělení policistů navíc podezřelý z vloupání do zaparkovaného vozidla. „K tomuto činu došlo o den později, v pátek 30. srpna v odpoledních hodinách na odstavné ploše u přírodního koupaliště. Po rozbití jednoho z oken z vozidla odcizil batoh s různými věcmi včetně mobilního telefonu a peněženky, ve které měl majitel finanční hotovost, osobní doklady a platební karty. Celková škoda byla vyčíslena na částku kolem osmi tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí.

„Na jednotlivých případech policisté intenzivně pracovali a vyhodnocovali všechny získané poznatky. Výsledky prověřování ukázaly v případě vloupání do kostela na dva podezřelé muže a dále to, že v případu vloupání do vozidla figuruje jeden z těchto mužů,“ dodala Stanislava Miláčková.

Oběma mladíkům už bylo policejním inspektorem sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže ve spolupachatelství. „Dvacetiletému muži navíc sdělil podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ vyjádřil se Stanislav Sochor, vedoucí novoměstského obvodního oddělení.

Zloději se v hledáčku policistů neocitli poprvé, již v minulosti byli za majetkovou trestnou činnost soudně trestáni. „Jednadvacetiletý muž byl v letošním roce odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. Dvacetiletý muž si již odpykal nepodmíněný trest odnětí svobody v délce sedmi měsíců, ze kterého se vrátil v březnu letošního roku,“ potvrdila Stanislava Miláčková.