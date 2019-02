Obec Vilémov na Havlíčkobrodsku se stále vzpa-matovává ze čtvrteční tragédie. Pod zříceným mostem zahynuli čtyři dělníci tři Češi a jeden Slovák, pracující pro firmu Bögl & Krýsl. Dva zavalení muži neštěstí přežili.

Kriminalisté by v pondělí měli ukončit identifikaci obětí. Jejich totožnost ještě musí potvrdit příbuzní. „V průběhu záchranných a vyprošťovacích prací ve Vilémově byl na místě události přítomen soudní lékař. Vyšetřovatel nařídil u všech čtyř zemřelých dělníků provedení soudní pitvy v Ústavu soudního lékařství v Brně," konstatovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že v pondělí odpoledne by mohli mít kriminalisté těla obětí ztotožněna.

Policisté tento tragický případ vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody tři až deset let. Nikdo však zatím obviněn nebyl.

Z dělníků, kteří přežili, byl jeden zraněn lehce. Těžce zraněný sedmačtyřicetiletý muž, který byl po čtyřech hodinách vyproštěn ze sutin, je podle lékařů mimo ohrožení života. „V sobotu večer se ho podařilo odpojit od umělé plicní ventilace, dýchá sám," řekl Jaroslav Malý, lékařský náměstek fakultní nemocnice v Hradci Králové. Lékaři nejprve zraněného udržovali v umělém spánku, při vědomí je muž slovenské národnosti od pátku. Jeho stav je pořád vážný, utrpěl zlomeniny pánve.

Neštěstí ve Vilémově se stalo ve čtvrtek odpoledne na silnici II/345, která byla kvůli opravám uzavřena. Na místě zasahovala téměř stovka hasičů, 25 policistů a záchranáři.

V pátek předala policie staveniště zpět stavebnímu konsorciu M Silnice a Strabag. V sobotu dělníci udělali jen práce nezbytné pro zabezpečení zbytků mostu a místo oplotili. Odpoledne už byl na místě neštěstí klid. Nikdo zde nepracoval a celá oblast mostu byla nově ohrazena. „Okolo stavby postavili železný plot, který na staveništích bývá. Jeho díly jsou umístěny v betonových patkách. Staveniště má hlídat také bezpečnostní služba," uvedl Roman Martínek, bývalý redaktor Deníku, který ve Vilémově bydlí. On sám však v sobotu na místě žádnou viditelnou ostrahu nezaznamenal.

Nejspíš vymění stavbyvedoucího

Ohrazení staveniště poněkud komplikuje život místním, kteří přes uzavřený most běžně chodili. Nyní musí toto místo poměrně složitě obcházet. Co se bude dít dál?

Další postup má být projednán během pondělního kontrolního dne. „Dá se předpokládat, že ta stavba bude pokračovat," řekl František Lízal, který u této investice provádí technický dozor. Firma Bögl & Krýsl asi vymění stavbyvedoucího.

Oprava mostu byla součástí krajské investice ve výši 160 milionů korun do moderni- zace silnice mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku zadal konsorciu firem M-Silnice a Strabag. Vedoucím společníkem je ve smlouvě označena firma M-Silnice. Zřícený most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl, která figuruje i v případech tragických zřícení mostů ve Studénce a na východě Slovenska. Firma se ale distancuje od odtěžování zásypu mostu, což mohlo být podle statiků příčinou neštěstí. Podle údajů kraje se o opravu silnice navazující na most stará společnost Strabag.