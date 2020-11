Muž, jehož kosterní ostatky byly nalezeny loni 15. října na okraji lesního remízky u Rybníčku na Havlíčkobrodsku, byl zavražděn. Od začátku bylo pravděpodobné, že šlo o násilnou smrt, protože tělo bylo zakopáno v mělkém hrobě a zabaleno do textilie. Že jde o vraždu, potvrdili kriminalisté až po víc než roce. „Případ kriminalisté prověřují jako podezření z trestného činu vraždy,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ostatky tehdy našel muž s detektorem kovů, který si na okraji lesa všiml vyčuhující kosti ze země. Když zjistil, že jde s největší pravděpodobností o lidské kosti, zavolal policii. „Pitva zjistila, že muž zemřel násilnou smrtí, na níž se podílela další osoba,“ upřesnila Čírtková.

Celý rok se kriminalisté snažili zjistit totožnost oběti, ale dodnes se jim to nepodařilo. Proto se rozhodli zveřejnit bližší popis oběti včetně přibližné podoby. Muž byl oblečený do modrého trička s krátkým rukávem a na vnitřní straně byl štítek s nápisem „BASIC LINE“; „CASUAL WEAR“.

Podle policie jde o osobu kavkazoidního typu ve stáří 34 až 45 let, pravděpodobněji ale 35 až 40 let. Muž byl vysoký 181 až 185 centimetrů, měl černohnědé vlasy v délce třicet centimetrů a měl kratší vousy v oblasti brady a na lících. „Doba úmrtí byla stanovena na patnáct let a méně od nálezu těla. Podle entomologického materiálu bylo možné stanovit pouze minimální dobu zakopání těla na čtyři až šest let. Muž měl velmi dobře udržovaný a nákladně ošetřovaný chrup,“ upřesnila Čírtková.

Kriminalističtí specialisté použili takzvanou faciální rekonstrukci obličeje. Díky ní se podařilo vytvořit jeho přibližnou podobu. Jednotlivé detaily, barva očí, vlasů a pokožky, se ale mohou od skutečné podoby jedince lišit. Platí to především pro šířku a profil nosu, který nemohl být rekonstruován s větší přesností z důvodu odlomených kostěných struktur nosu.

Kriminalisté se tímto obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti muže, lze předat prostřednictvím linky 158. Zcela anonymně je možné využít i kontakt přímo na kriminální službu a vyšetřování na e-mailové adrese: krpj.patrani@pcr.cz.

Na Vysočině nejde o první podobný případ, který zatím patří k takzvaným policejním pomníčkům. Před dvanácti lety v říjnu 2008 byly nalezeny ostatky zavražděného muže v mělkém hrobě u Kožichovic na Třebíčsku. Ostatky tehdy vyhrabala divoká prasata. Pitva zjistila, že byl muž zastřelen. I tehdy se kriminalistům podařilo sestavit přibližnou podobu oběti, ale dodnes se jim nepodařilo zjistit, o koho šlo.

S největší pravděpodobností také šlo o člověka z východu. Na rozdíl od oběti u Rybníčku, měl muž z Kožichovic velmi zanedbaný chrup. Jeho věk znalci odhadli na pětadvacet až třicet let.

V té souvislosti se nabízí úvahy o tom, zda spolu oba případy nemohou souviset. Je otázkou, zda se kriminalistům podaří najít další stopy, které by mohly oba případy objasnit, a současně se nabízí otázka, kolik podobných mrtvol je ještě v lesích na Vysočině zahrabáno.