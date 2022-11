Trestní oznámení podala najatá soukromá detektivní agentury Aries z Prahy. Právě její detektiv Jan Švandrlík trestní oznámení před několika měsíci podal. „Pozvánku k výslechu jsem dostal na příští týden. Domnívám se, že policie bere naše argumenty vážně a bude se jimi co nejdůkladněji zabývat,“ uvedl Švandrlík.

Podle zjištění detektiva komise ve Žďáře nad Sázavou upřednostnila jednu firmu před druhou, přestože u jedné zcela chyběla cenová nabídka za pronájem. Místo toho, aby ji vyřadila, jí dala možnost, aby nabídku dodatečně doplnila. A nakonec danou firmu i vybrala.

Okresní státní zastupitelství ve Žďáře s posvěcením nadřízeného zastupitelství v Brně podnět velmi rychle shodilo ze stolu. Nejvyšší státní zastupitelství ale oponovalo, že to bylo předčasné. „Policii jsem dala pokyn, aby začala věc prověřovat,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Budziňská, která původně nepovažovala argumenty trestního oznámení za natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin. Jenže podle Nejvyššího státního zastupitelství by mohlo jít i o zneužití pravomoci úřední osoby. Což je přísnější posouzení, než s jakým přišla detektivní agentura. Podle ní by mohlo jít o zjednání výhody při veřejné soutěži. „Zatím nemám informaci, že by byl někdo ze zaměstnanců radnice předvolán k výslechu,“ reagoval starosta města Martin Mrkos (Žďár – živé město).

Zlom v boji o pohřbívání na Zelené hoře: zakázku bude řešit policie

Bývalá místostarostka Ludmila Řezníčková také řekla, že zatím předvolánku na policii nedostala. „Podle našeho názoru bylo vše v pořádku. Pokud to ale bude chtít policie vysvětlit, nemám s tím problém,“ míní Řezníčková (dříve ANO 2011).

Současný místostarosta Jaroslav Hedvičák (ANO 2011 a Nezávislí) Deníku řekl, že bude chtít vědět, co se tehdy na radnici dělo: „Jde o věci, které se staly, když jsem ještě na radnici nebyl. Zatím nevím o nikom, kdo by měl jít k výslechu,“ reagoval na probíhající policejní prověřování místostarosta.

Jaromír Brychta (Změna 2018 a Soukromníci) z opozice se ale nediví, že se případem začala policie zabývat. „Kvůli současnému vedení města odešlo už mnoho schopných lidí. K jejich práci mám velké výhrady. Rozvrtali fungující věci, mezi něž patřily i pohřební služby. Zajímalo mne to, protože si myslím, že důležitější než cena jsou v takovýchto citlivých věcech reference,“ je přesvědčený Brychta.

Výběrové řízení vyhrály dvě firmy - Charon J+J z Polné a RV Pohřební služba Vevera. Dosavadní společnost Pietas – Vysibla se sice do soutěže také přihlásila, ale neuspěla. Kvůli pochybnostem o regulérnosti soutěže pak začala spolupracovat s detektivní kanceláří.