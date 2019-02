Brno - S bratrem se v opuštěné chatě pohádal v opilosti o to, kdo vypil víc alkoholu. Pak vzal do ruky sekeru a udeřil ho tupou stranou do hlavy. Z pokusu o vraždu se v pondělí zpovídal u brněnského Krajského soudu padesátiletý Brňan. Za čin dostal deset vězení.

Za pokus o vraždu bratra stanul padesátiletý Brňan u brněnského soudu. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Bezdomovci, kteří chatku v zahrádkářské kolonii v brněnské Sadové podle svých slov prostě obsadili, se pohádali letos jedenadvacátého února odpoledne. „Tehdy devětačtyřicetiletý útočník vzal při hádce sekeru a udeřil s ní svého o rok staršího bratra. Ten měl otevřenou zlomeninu temenní kosti a zhmožděný mozek. Lékařský zákrok mu zachránil život. Je jasné, že útočník chtěl zabíjet," četla obžalobu státní zástupkyně Ludmila Doležalová.

Obžalovaný v pondělí u soudu odmítl vypovídat. Zdůvodnil to tím, že vše už řekl u policejního výslechu. Soudce Aleš Novotný pouze přečetl jeho výpověď. „Celý den jsme popíjeli. Já jsem vypil asi čtyři litry vína a něco dalšího. Odpoledne jsme se začali s bratrem hádat. Vyčítal mi, že moc piji. Odpověděl jsem, že zrovna on má co říkat. Další bratr, který byl u toho, nic nedělal. Pak jsme se začali postrkovat a nakonec jsem vzal sekeru, která byla opřená u kamen. Chtěl jsem mu jen pohrozit, ale jak jsme se strkali, nějak mi sklouzla a udeřila bratra do hlavy," přečetl soudce verzi obžalovaného.

Nechtěl u toho být

Muž po útoku odešel zavolat sanitku. „Ještě než přijela, šel jsem do hospody. Nechtěl jsem u toho být," dočetl Novotný mužovu výpověď. Útočník se do chaty vrátil druhý den zrovna ve chvíli, kdy místo činu ohledávala policie. Ta ho ihned zatkla.

Napadený muž také nevypovídal. Prohlásil, že si z osudného dne moc nepamatuje. Samotný útok si nebyl schopen vybavit vůbec. „Probral jsem se až ve chvíli, kdy byl u mě lékař," dodal muž.

Svědkyně Helena Havlová, která měla chatku vedle a zavolala sanitku, vypověděla, že jeden z mužů opravdu přišel záchrannou službu zavolat. „Byli u nás dva muži. Jeden se přišel zeptat na mobilní telefon. Prý je u nich v chatě zraněný. Druhý stál u plotu a verzi toho prvního potvrzoval. Který to byl si ale přesně nepamatuji," uvedla žena. Dodala, že zraněný dokonce došel po útoku sám do sanitky.

Soudní znalkyně z oboru zdravotnictví a toxikologie Svatava Duchaňová upozornila, že zranění napadeného bylo vážné. „Za normálních okolností by bylo po několika hodinách bez pomoci i smrtelné. Dotyčný má ale zmenšený mozek. Tím pádem ho roztříštěné kosti a sekera při činu tolik nepoškodily," vysvětlila znalkyně. Dodala, že verze události, jak ji popsal obžalovaný, je nepravděpodobná. „Kdyby mu sekera jen sklouzla, zranění by byla menší," upozornila Duchaňová.

Státní zástupkyně požadovala v závěrečné řeči trest při spodní hranici rozsahu. „Muž byl srozuměn s tím že může bratra zabít. Jako polehčující okolnost je ale nutné brát fakt, že se potom snažil zavolat pomoc a s bratrem má i nadále relativně dobrý vztah. Navíc se doznal. Pokud by to neudělal, bylo by velmi těžké určit, kdo vlastně útočil," uvedla Doležalová.

Advokát obžalovaného Pavel Fabián naopak požadoval překvalifikování činu na těžké ublížení na zdraví. „Kdyby můj klient chtěl zabíjet, použil by ostrou stranu sekery," zdůvodnil požadavek obhájce.

Soud nakonec vyslyšel návrh státní zástupkyně a uložil muži desetiletý trest. Ten si má odpykat ve vězení se zvýšenou ostrahou. „Obžalovanému polehčilo především to, že se doznal a popsal, byť nepřesně, jak se věc stala. Kdyby zcela odmítl vypovídat, těžko by se prokázalo, co se vlastně stalo. Pokud by navíc skutečně chtěl zabíjet, udeřil by asi víckrát než jen jednou," uvedl Novotný ve zdůvodnění rozsudku.

Státní zástupkyně i obžalovaný si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.