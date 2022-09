Ten se nijak nenechal zaskočit. „Přiznání je polehčující okolnost, k níž soud přihlíží při případném rozhodování o trestu. Není ale možné něco takového podmiňovat žádostí o propuštění z vazby. K tomu navíc soud v tuto chvíli nemá žádný zákonný důvod,“ odpověděl devětatřicetiletému Rambouskovi soudce Sova.

Muž z Jihlavska znásilnil bývalou ženu, pak ji škrtil. Dostal sedm let

Ten navíc obžalovaného upozornil, že se na policii i při vazebním zasedání ke všemu přiznal, činu litoval a slíbil vrácení peněz všem poškozeným.

Obžaloba Rambouska viní z toho, že v letech 2021 až 2022 nabízel na internetu k prodeji osobní auta. Zájemce, kteří se na inzerát ozvali, Rambousek vyzval k zaplacení zálohy. Podle obvinění ale minimálně třicet lidí v této souvislosti podvedl, když jim nikdy žádné auto nedodal a většině z nich ani nevrátil peníze. Celková škoda, kterou měl poškozeným způsobit, je více než 385 tisíc korun. Z toho přes 110 tisíc korun poškozeným vrátil. Byli to především ti, kteří se nenechali odbýt. „Za trestný čin podvodu hrozí obžalovanému trest až na pět let,“ podotkl žalobce Jan Vystrčil.

Podmínka po půl roce

V minulosti desetkrát odsouzeného Rambouska už v roce 2017 jihlavský soud poslal do vězení na šest let za to, že od roku 2007 do ledna 2011 sliboval prostřednictvím inzerátů vyřízení úvěrů. Za jejich zprostředkování opět vybíral různě vysoké zálohy - od jednoho tisíce až po částky přesahující sto tisíc korun. Když ale zálohy vybral, přestal s klienty komunikovat, a nikdo z nich už investované peníze nikdy neviděl.

Rambousek si ale ve vězení pobyl jen velmi krátkou dobu. Asi po roce a půl jej podmíněně propustili na svobodu. „Vzhledem k tomu, že jde o několikanásobně odsouzeného člověka, nás jeho předčasné propuštění překvapilo,“ podotkl žalobce Vystrčil.

Od té doby Rambousek dál podváděl a kradl. Aktuální obžaloba dokonce tvrdí, že vlastní matce ukradl telefon a notebook. Podle něj to bylo jinak.

Advokát zpronevěřil přes milion a půl. Od soudu v Jihlavě odešel s podmínkou

Především kvůli podvodům s auty nakonec před několika měsíci skončil znovu ve vazbě, kde je dodnes. U soudu odmítl přiznat vinu a chce, aby soud předvolal většinu svědků. Ti jsou z celé republiky i Slovenska. „Je pravda, že jsem měl v úmyslu některé z poškozených od začátku podvést, ale není to úplně ve všech případech. Některým jsem jejich peníze vrátil,“ snažil se obhajovat Rambousek.

Ten používal jinou totožnost, měnil telefony i SIM karty. Disponoval několika účty v bankách. Podle jeho tvrzení má další účty v zahraničí. Jestli je to pravda, bude muset ještě policie prověřit. Podle informací Deníku se při domovní prohlídce našly důkazy, které by o tom mohly svědčit.

Rambousek nikde nepracoval. Na živobytí si vydělával podvody a hraním pokeru. Je pravděpodobné, že v hazardu utápěl i peníze podvedených klientů. Za to mu nyní hrozí vysoký trest. Kromě až pětiletého trestu se nad ním vznáší i to, že si bude muset odsedět i předchozí trest, z něhož byl podmíněně propuštěn. Podle informací Deníku na něj policie chystá další obžalobu pro jiné úvěrové podvody. Má jít až o třináct skutků.