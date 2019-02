Pelhřimov – Stovky podvodů má podle pelhřimovských kriminalistů na svědomí dvaatřicetiletý muž z Bněnska, který lidem nabízel zprostředkování práce v zahraničí. Za to od zájemců vybíral různě vysoké čásky, ale nikdy jim žádnou práci nesehnal. Někteří z poškozených mají být z Pelhřimovska.

„Zahájil jsme stíhání dvaatřicetiletého muže, který byl obviněn z trestných činů podvodu, úvěrového podvodu a poškozování cizích práv. Za to mu hrozí až pětiletý trest,“ uvedl vedoucí oddělení hospodářské kriminality v Pelhřimově Martin Petrák.

Více než dvou stovek podvodů se měl muž dopustit od ledna 2016 do začátku loňského roku během svého pobytu v Mexiku. Smyšlené nabídky zveřejňoval na sociálních sítích a různých internetových stránkách. Šlo o nabídky práce v Mexiku, Karibiku, na Bahamách nebo ve Spojených arabských emirátech.

Podvodník nabízel práci na ropných plošinách, půjčovnách vodních skútrů nebo aut, práce pečovatelky v domově seniorů, v baru, na rybářských lodích, v hotelích, v plážových nebo potápěčských klubech a školách. V několika případech pak i práci ošetřovatele delfínů nebo instruktora potápění. Za to si nechával posílat stovky a tisíce korun.

Často vystupoval pod falešnými jmény. Zájemcům o práci na ropných plošinách dokonce zařídil účast na fyzických testech, čímž v nich vzbudil dojem, že práci nakonec skutečně dostanou. Muž je dále obviněn z toho, že na internetu nabízel různé zboží, které ale zájemcům po zaplacení nedodal. Navíc z lidí vylákal fotokopie jejich osobních dokladů, které pak zneužil při uzavírání smluv o úvěru.

Když se pak v vrátil do ČR, měl podle policie v polovině letošního ledna vylákat od devíti lidí peníze na pronájem bytu v Praze. Celkově má tak na svědomí škodu kolem jednoho a půl milionu korun. Muž už byl v minulosti soudně trestán za podvody v roce 2014. Tehdy nabízel fiktivní pojistné smlouvy na životní pojištění. Šlo o více než sto padesát smluv. Před trestním stíhán tehdy utekl do zahraničí. Když se vrátil, byl zadržen a soudem poslán do vazby.

