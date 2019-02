Vysočina – Okresní soud v Jihlavě ve středu vynesl rozsudek nad pětašedesátiletým Petrem Vaňkem z Dobronína na Jihlavsku, který v téže obci jako řidič před více než třemi lety zavinil tragický střet s osmnáctiletým cyklistou, jenž následkům zranění podlehl. Vaněk podle obžaloby nedal mladíkovi na kole přednost a jel příliš rychle.

Petr Vaněk před Okresním soudem v Jihlavě. | Foto: Deník / Martínek Roman

Soudce Zdeněk Chalupa v rozsudku konstatoval, že je Vaněk vinen, když z nedbalosti způsobil smrt. Za to dostal trest na dva roky s podmínkou na tři roky. Kromě toho nesmí šest let sednout za volant. Tento zákaz je pro Vaňka o to citelnější, protože řidičský průkaz potřebuje ke své práci.

Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce Miroslav Novák se sice odvolání vzdal, ale všichni ostatní si nechali čas na rozmyšlenou. V případě, že se někdo z nich odvolá, bude se muset případem zabývat ještě Krajský soud v Brně.

Nehoda se stala v Dobroníně 13. června 2014 krátce před polednem. Podle obžaloby Petr Vaněk cyklistu srazil, když se svým autem vjížděl na křižovatku ve směru od Stříteže a nedal přednost mladíkovi na hlavní silnici. Ten se tou dobou vracel domů s obědem v jídlonosiči.

„Podle mne je situace jasná. Obžalovaný vjel do křižovatky nepovolenou rychlostí a nerespektoval dopravní značku Dej přednost v jízdě. Tímto nezodpovědným chováním zavinil smrt mladého člověka,“ konstatoval ve své závěrečné řeči žalobce Miroslav Novák, kterému dal za pravdu i soudní znalec.

Podle zmocněnce poškozené rodiny se Vaněk v osudný okamžik vůbec nevěnoval řízení. Zmocněnec to mimo jiné odvozuje z vyjádření samotného Vaňka, který u soudu vypověděl, že vůbec netuší, kde se tam cyklista vzal.

Obhajoba se snažila část viny svalit na cyklistu, který neměl přilbu. „O spoluvině poškozeného cyklisty nemůže být řeč, protože mu žádný předpis nenařizoval povinnost mít při jízdě na kole přilbu,“ podotkl Miroslav Novák. Podle něj navíc Vaněk před soudem neprojevil dostatečnou lítost nad tím, co se stalo.

Naopak obhájce soudu navrhl zproštění viny Vaňka, protože nehodu prý nezavinil a znalecký posudek označil za cár papíru. „Když jsem zjistil, že poškozený je syn policisty, věděl jsem, že to nebudu mít jednoduché,“ prohlásil ve své závěrečné řeči Petr Vaněk.

Rodina po Vaňkovi požadovala odškodné přes tři miliony korun. Zhruba 1,2 milionu už rodina dostala od pojišťovny.