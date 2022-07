První hlavní líčení se konalo ve čtvrtek 14. července a s největší pravděpodobností se protáhne na několik měsíců. Soudce Zdeněk Chalupa musel pro nedostatek času líčení odročit na říjen. Kdy padne verdikt, zatím není jasné. Obžalovaný měl pěti poškozeným z řad svých podřízených způsobit škodu přes třiašedesát tisíc korun.

Ladislav Sekana vypovídal bezmála tři hodiny. Na začátku se podrobně věnoval situaci, za níž jihlavské velitelství v únoru 2019 přebíral. Podle něj tam panovaly napjaté vztahy, které pramenily z toho, že chtěl po podřízených výkony odpovídající jejich platu.

„Celá obžaloba je výmysl, který se nestal. Má jediný cíl, a to zbavit se mé osoby jako velitele, protože jsem měl na své podřízené mnohem větší nároky, než předchozí vedení. Například jsem chtěl, aby chodili řádně a včas do práce,“ hájil se Sekana, který necítí žádnou vinu.

„Mám dostatečný plat a nemám zapotřebí po někom chtít peníze například na kávu,“ komentoval obvinění Sekana.

Žalobce ho viní z toho, že své podřízení nutil odevzdávat několik tisíc korun z odměn, které jim sám navrhl.

„Nikoho jsem k ničemu nenutil, je to lež. Jak chcete k něčemu přinutit například padesátiletého chlapa? Navíc mnoho věcí jsem platil ze svého. Když jsem velitelství v Jihlavě přebíral, bylo to tam jak u snědeného krámu. Reprefond činil jen dva tisíce korun. To na žádnou reprezentaci nemohlo stačit,“ uváděl u soudu Sekana.

Soud stačil ve čtvrtek vyslechnout pouze dva svědky. U jednoho proběhl výslech jen částečně, pokračovat bude v říjnu. Svědek major Radek T. dostal od Sekany v roce 2019 odměnu osmadvacet tisíc korun. Jenže deset tisíc po něm měl podle obžaloby Sekana chtít vrátit na takzvané zvelebování velitelství.

„Nejprve jsem odevzdal pět tisíc korun, poté ještě tři, a další dva tisíce jsem proplácel účtenky za různé občerstvení. Připadalo mi to trochu podivné, ale bral jsem to jako službu armádě a nějak jsem to neřešil. Říkal jsem si, že mi už armáda dala dost, tak proč bych nemohl přispět trochu na armádu i já. Necítil jsem to tak, že by mne k tomu někdo nutil,“ vysvětlil u soudu Radek T. Účtenky si dokonce schovával, ale když na konci roku 2020 v armádě končil, tak je skartoval.

Odměnu dostala i majorka Lenka B. Nejprve inkasovala čtyři a půl tisíce korun na to, aby z toho na pokyn Sekany navýšila svatební dar pro jejich kolegyni. Šlo o 3 200 korun. V prosinci 2019 pak měla na pokyn Sekany ze svého nakoupit občerstvení na výjezdní poradu za dva tisíce korun. V tomtéž měsíci ještě dostala odměnu osmadvacet tisíc korun. Z toho měla dát pět tisíc korun na občerstvení na další poradu, ta se ale kvůli pandemii nekonala.

„Tehdy jsem to přijala jako fakt. Je pravda, že sama bych z udělených odměn nepřispěla, ale splnila jsem úkol, který jsem od nadřízeného dostala,“ zhodnotila u soudu Lenka B.

Ani ona se v té době necítila k ničemu přinucena, natož pod nějakou pohrůžkou. Sekana zopakoval, že nikoho k ničemu nenutil. „Na základě podobných anonymů byla na velitelství kontrola, která řekla, že je vše v pořádku,“ dodal Sekana. Ten považuje všechna obvinění za účelová s cílem se ho zbavit jako velitele, což se nakonec povedlo. Sekana byl do vyřešení sporu dočasně přeřazen do Tábora.

„Je jasné, že všichni musí setrvat na svých výpovědích, protože jinak hrozí, že po mém návratu by někteří z nich skončili,“ vyjádřil se Sekana.