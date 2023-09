/FOTO/ Žďárští policisté žádají lidi o pomoc s pátráním po dvou pohřešovaných nezletilých dívkách ve věku sedmnáct a šestnáct let.

Pohřešovaná sedmnáctiletá dívka je vysoká přibližně 165 centimetrů, silnější postavy. Má plavé rovné vlasy a nosí dioptrické brýle. Má také několik tetování. | Foto: Policie ČR

Sedmnáctiletá dívka má bydliště na Českobudějovicku, ale měla by být v zařízení pro mládež ve Velkém Meziříčí. Odtamtud v pondělí 4. září utekla. „Společně s ní odešla také šestnáctiletá dívka z Prahy, která by také měla být umístěna ve velkomeziříčském zařízení pro mládež. Dívky odešly neznámo kam a do současné doby o sobě nepodaly žádnou zprávu,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Pohřešovaná sedmnáctiletá dívka je vysoká přibližně 165 centimetrů, silnější postavy. Má plavé rovné vlasy a nosí dioptrické brýle. Má také několik tetování. Na levé ruce je to obrázek psa, pusy a srdce, dále má na pravé ruce číslice a na rameni květinu, v bederní oblasti zad má vytetované srdce a na noze obrázek blesků. „Při odchodu měla na sobě oblečenou černou mikinu, vestu a kalhoty. S sebou měla kostkovaný černo bílý batoh,“ doplnila mluvčí.

Šestnáctiletá dívka je vysoká přibližně sto sedmdesát centimetrů, štíhlé postavy. Má tmavé rovné vlasy a hnědé oči. „Při odchodu měla na sobě oblečenou černou mikinu a kalhoty, obuté měla černé tenisky,“ dodala Kroutilová.

Policisté žádají občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešované dívky mohly nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.