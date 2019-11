Poprvé soud rozhodl už v loňském roce. Vinným byl uznán pouze stavbyvedoucí firmy Bögl a Krýsl Josef Spour. Za obecné ohrožení dostal čtyři roky nepodmíněně a pět let zákaz činnosti. Ostatní byli obžaloby zproštěni. Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice ale letos rozsudek zrušil a vrátil kauzu havlíčkobrodskému soudu k novému projednání.

V úterý 5. listopadu soud vyslechl obžalované. Tři z nich omítli vypovídat, ostatní přednesli argumenty na svou obhajobu. Ve středu byli slyšeni znalci. Znalec obhajoby potvrdil, že se postupovalo v rozporu s projektovou dokumentací a nebylo přihlédnuto k rizikům, o nichž se projektant zmiňoval. Šlo například o trhliny v klenbě mostu. Podle obžaloby navíc obžalovaní vzhledem ke svému technickému vzdělání měli rizika rozpoznat.

Naopak znalec obhajoby je přesvědčen, že chyba byla v projektu, a to už na samém začátku, kdy měl být proveden diagnostický průzkum na stav mostu. Ten se zřítil kvůli narušení statiky poté, co došlo k odbagrování zeminy na jedné straně mostu. Sutiny tehdy zavalily tři Čechy a jednoho Slováka. Jeden dělník stačil utéct, dalšího museli ze sutin vyprostit záchranáři.

Podle znalců by se most nezřítil, pokud by byla klenba před odtěžováním zeminy dostatečně podepřena. Obžalovaní totiž tvrdí, že bylo odbagrováno přesně tolik zeminy, kolik jim projektant spočítal. Podle obhájců ale projekt neměl připustit žádné odtěžování zeminy, dokud nebude celá mostní klenba podepřena. (rm)