Dvaatřicetiletý Ukrajinec v listopadu přepadl čerpací stanici ve Velké Bíteši. V prosinci pak vyrazil do zábavního podniku ve Vyškově. Pro obsluhu to ale žádná legrace nebyla. V obou případech si odnesl několik tisíc korun.

Kriminalisté měli proti muži tolik důkazů, že ho mohli obvinit z dvojnásobného, zvlášť závažného zločinu loupeže, za což mu hrozí až deset let vězení a vyhoštění ze země. Po zadržení ho Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou poslal do vazby, kde bude čekat na soud. Důvody vazby byly podle soudu hned tři. Kromě toho, že cizinci hrozí vysoký trest, existuje obava, že by se skrýval před spravedlností, a hlavně by mohl ve zločinném chování pokračovat. Ukrajinec totiž nemá stálý příjem a má sklony ke kriminálnímu chování. „Obviněný muž byl již v minulosti soudně trestán,“ podotkl kriminalista Karel Marek.

Ukrajinec podle policie přišel v listopadu loňského roku maskován a ozbrojen do čerpací stanice ve Velké Bíteši na Žďársku a po obsluze chtěl tržbu. K vystrašení personálu neváhal použít i jednu ze zbraní, z níž vystřelil. „Obsluha mu v obavě o svůj život a zdraví vydala několik tisíc korun, s nimiž utekl,“ uvedla k případu Čírtková.

Obdobná situace se odehrála i v první polovině prosince ve Vyškově. Tentýž cizinec si podle policie vyhlédl místní zábavní podnik. „Bylo to právě v době, když z podniku odcházela obsluha. Obviněný ji napadl a se zbraní v ruce přiměl se vrátit a vydat peníze. V podniku ještě vykopl dveře do kanceláře, odkud si odnesl další peníze. Na útěku pak všechnu hotovost vytrousil. Cestou ještě vyhrožoval muži, který přispěchal poškozené na pomoc,“ uvedla Dana Čírtková.