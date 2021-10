Policisté u zadrženého vandala provedli dechovou zkoušku. Byla pozitivní- 2,34 promile alkoholu v dechu. "Jelikož muž nebyl schopen samostatné chůze a neustále vrávoral, nedokázal souvisle mluvit a jeho agresivita se stupňovala, policisté muže zajistili a eskortovali ho na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy k vystřízlivění," popsala závěr vandalovy anabáze policejní mluvčí. Způsobená škoda bude vyčíslena dodatečně po podrobnější prohlídce poškozeného auta, až pachatel uslyší konečnou cifru, zřejmě se mu hlava zatočí znova, ale už na z alkoholu.

