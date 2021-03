Dechovou zkoušku, které chtěli výtržníka strážníci podrobit, odmítl. „Ale, jak konstatovali zasahující strážníci, měl opici jak z praku,“ usmál se Kunc.

Muž byl následně předán do péče rodinných příslušníků. Ti na něj podle vyjádření strážníků měli velice pozitivní vliv. „Druhý den nám muž po vystřízlivění vysvětloval, že si není vědomý, kde se do takového stavu přivedl. Údajně si to nepamatoval. Jeho přestupky jsme vyřešili pokutou ve výši pěti tisíc korun,“ uvedl Martin Kunc.

„I přes tuto výši byl muž velice spokojený s tím, že celá věc se uzavřela pouze touto blokovou pokutou,“ dodal.