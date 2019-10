Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Nové Město na Moravě – Přes dvě promile alkoholu v dechu měl dvaapadesátiletý výtržník, kterého v sobotu kolem osmnácté hodiny vyjížděla zpacifikovat policejní hlídka do jednoho z novoměstských domů. „Bouchal na dveře a domáhal se vstupu do bytu své známé. Muž vykazoval známky značné opilosti a nesrozumitelně komunikoval. Provedená dechová zkouška vykázala naměřenou hodnotu 2,14 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že vznikla důvodná obava, že bude ve svém jednání nadále pokračovat, policisté ho zajistili a eskortovali do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění,“ přiblížila policejní mluvčí Stanislava Miláčková s tím, že muž je nyní podezřelý z přestupku proti občanskému soužití.