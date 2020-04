Předseda senátu a dlouholetý specialista na trestné činy v dopravě Vladimír Sova měl v plánu vyslechnout soudního znalce a pravděpodobně i vynést rozsudek. Soudce ale nakonec musel jednání odročit. Konkrétní termín zatím není znám.

„Obhájce obžalovaného se omluvil s tím, že je v karanténě kvůli kontaktu s nakaženou osobou,“ upřesnil pro Deník Vysočina Sova.

Kdy se šestadvacetiletý Čtveráček z Moravských Budějovic, pozůstalí po obětech a veřejnost dozví verdikt, není zatím jasné.

Tragická nehoda se stala loni v pátek 29. března před půl devátou večer v zatáčce na hlavní silnici mezi obcemi Čížov a Vílanec. Při čelním střetu tehdy na místě zemřel řidič Ota B. a jeho spolujezdec Filip N.

Čtveráček podle obžaloby nezvládl levotočinou zatáčku, kterou měl projet příliš rychle, nezvládl řízení a vjel do protisměru, kde se střetl se Škodou Felicia. Kromě rychlosti, která je v daném úseku snížena na sedmdesátku, nerespektoval další varovná značení včetně plné čáry.

„Je mi strašně líto, co se stalo. Nejsem si ale vědom toho, že bych něco udělal špatně,“ řekl Čtveráček u prvního hlavního líčení 10. března.

V osudný den jel se svým Audi RS 3 Sportback z Prahy za rodiči na Moravu. Přestože jel z práce, byl údajně odpočatý, navíc trasu velmi dobře znal. Při výjezdu z Čížova zapnul dálková světla a pak už si údajně nic nepamatuje.

Soudní znalec odhadl rychlost jeho auta v době střetu na 105 km/h. Čtveráček na to reagoval slovy, že si není vědom, že by vyjel ze svého jízdního pruhu, ani že by jel rychle. Za trestný čin usmrcení z nedbalosti mu hrozí tři až deset let vězení a mnohaletý zákaz řízení.