Až na deset let do vězení mohou jít dva útočníci za loupežné přepadení v Čechových sadech ve Velkém Meziříčí. Dvojice tam přepadla jiného muže, zranila ho a sebrala mu peníze a platební kartu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

V Čechových sadech výtržníci útočili 17. února v noci. Počkali si na osmatřicetiletého muže, kterého ztloukli boxerem a nakonec skopli dolů z meze. Napadený přišel o brašnu, ve které měl peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou. Při útoku utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.

Dopadnout útočníky se kriminalistům podařilo ve středu 8. března. „Muži ve věku osmadvacet let a osmatřicet let byli obviněni ze spáchání zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ řekl Radek Hraško, vedoucí oddělení obecné kriminality. Za trestnou činnost hrozí útočníkům trest odnětí svobody až na deset let.