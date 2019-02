Vysočina – Policie na Vysočině ve středu zveřejnila statistiku kriminality za loňský rok. Z ní vyplývá, že se loni stalo v kraji celkem sedm vražd.

Kriminalita na Vysočině a v ČR v letech 2015 a 2016. Infografika. | Foto: Deník

Doposud ale bylo veřejně známo pouze pět případů. Ke dvěma dalším odmítá policie sdělit podrobnosti.

„V prvním případě se jedná o záležitost z roku 2009. Tehdy byl také případ uzavřen, ale loni se znovu opakovaně prověřoval, proto se objevil i ve statistice za rok 2016. Ve druhém případě jde o věc, která se dotýká zvlášť zranitelné oběti. Ani k jednomu z těchto případů nemůžeme sdělovat žádné další podrobnosti," vysvětlila pro Deník krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Mezi nejzávažnější známé případy z loňska patří dvojnásobná vražda v Jihlavě. Mladý muž ubodal svou matku a bratra. Velkou pozornost také vzbudil případ brutální vraždy v havlíčkobrodské firmě Pleas, kde bývalý voják ubodal desítkami ran kolegu v práci. V Humpolci pak pobodal Rumun mladíka před diskotékou. Obviněn byl z pokusu o vraždu. V Pacově na Pelhřimovsku umlátil muž svou družku. Podle znalců byl v době činu nepříčetný. Na Havlíčkobrodsku se zase jiný muž pokusil zavraždit malé dítě. Na soud čeká ve vazbě.

Kriminalisté tento týden také ukončili vyšetřování nejrozsáhlejšího případu nelegálního obchodu s léky za posledních několik let. Šest obviněných lidí mělo ve velkém množství distribuovat zákazníkům po celé České republice léky, které si obstarávali prostřednictvím falešných receptů. Třem mužům a dvěma ženám ve věku od 33 do 58 let hrozí za tento zvlášť závažný zločin až 18 let vězení. Další ženě, která pro skupinu spravovala webové stránky s inzeráty, hrozí až 12 let vězení. Tři muži a jedna žena jsou ve vazbě, další dvě obviněné ženy jsou stíhány na svobodě.

Informace uvolnili teprve ve středu

Deník o případu informoval jako první už v loňském roce, když Okresní soud v Jihlavě bral obviněné do vazby. Policie se ale tehdy nechtěla k případu vyjadřovat. Konkrétní informace uvolnili teprve ve středu. „Případ začal na Jihlavsku, kdy muž z Prahy opatřil dvěma ženám z Jihlavska lék Stilnox. Tento lék jim dodával opakovaně," popsal vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Pavel Kubiš.

Kriminalisté, kteří začali případ rozplétat před dvěma lety, zjistili, že tento muž společně s dalšími dvěma distribuuje mezi zákazníky deset druhů léků. Konkrétně šlo o Hypnogen, Stilnox, Lexaurin, Adipex, Neurol, Rivotril, Sanval, Xanax, Zolpidem a Diazepam.

„Jde o léky, které se vydávají pouze na lékařský recept a nesmí se volně prodávat v lékárně," podotkl Kubiš. Tyto léky obsahují návykové látky a v případě dlouhodobého užívání vzniká riziko psychické i fyzické závislosti. Skupina pocházela z Prahy a k nelegálnímu prodeji léků využívala především internet. „Buď léky rozváželi po republice, posílali je na dobírku, nebo si pro ně zákazníci sami jezdili, převážně v Praze," řekl kriminalista.

Jedním z obviněných je vystudovaný farmaceut Jiří Majer, který pochází z Holcova Jeníkova na Havlíčkobrodsku. Majer pracoval i v lékárnách, kde kriminalisté zajišťovali důkazy.

Falešné recepty opatřovali falešnými razítky a s údaji existujících lékařů. Na recepty psali vymyšlená rodná čísla a adresy. Poté s nimi obcházeli lékárny, kde léky plně hradili a dále distribuovali.

„Zásadním způsobem si na nich navyšovali cenu. Jejich vlajkovou lodí byl lék Hypnogen. Krabičku se stovkou tablet sehnali za 400 korun a poté ji prodávali za 1 100 až 1 200 korun," přiblížil Kubiš.

Když se ke skupině přidaly dvě ženy, otevřela se jim možnost získávat léky přes spřátelené lékárny. Při loňském policejním zásahu byly v hledáčku tři lékárny. Jedna v Praze, další v obci u Prahy a třetí v Příbrami. Celkové množství prodaných léků není možné určit. „Krabičky s léky ovšem lze počítat na tisíce," snažil se přiblížit číslo Kubiš.

Několik desítek zákazníků odebíralo léky ve velkém za desetitisíce i statisíce korun a dále je distribuovali. Jednoho takového odběratele měla skupina i na Ostravsku. Obchodem s léky vydělali obvinění nejméně 3,4 milionu korun.

Policisté také prověřují, zda nedošlo v některých případech k poškození zdraví. „Dělají se posudky na zdravotní újmu," podotkl bez dalších podrobností Kubiš.

Například žena, která spravovala skupině internetový obchod, měla být závislá právě na hypnogenu. Tím také ženu měla skupina platit. „Lékaři předepisují balení se stovkou tablet na tři měsíce, ona ho měla například na dva dny," doplnil zajímavost Kubiš.

Většina obviněných byla kriminalisty zadržena loni na konci února. Vyšetřovatelé ukončili případ po jedenácti měsících, V současné době ho předali Krajskému státnímu zastupitelství v Jihlavě. A to by mělo případ poslat k soudu.

Na Vysočině se loni stalo celkem 5 986 trestných činů, což je třetí nejnižší číslo v porovnání s ostatními kraji. Co se týče objasněnosti, ta je na úrovni 61,53 procenta. „Oproti loňskému roku se snížil počet trestných činů v kraji o 894 případů, což je téměř třináctiprocentní pokles," uvedl náměstek ředitele Pavel Peňáz.

Největší pokles zaznamenal okres Žďár nad Sázavou, kde se v roce 2015 zabývali policisté 1 257 trestnými činy, zatímco v loňském roce měli na stole 1 033 případů. Nejmenší pokles zaznamenal Havlíčkův Brod, tradičně největší baštou kriminality je Jihlavsko. Zde v roce 2016 evidují policisté 1 724 případů. Nejnižší číslo drží už tradičně Pelhřimovsko, v loňském roce se zde zabývali 875 případy.

„Za posledních pět let čísla výrazně klesají. Například v roce 2012 jsme se zabývali na Vysočině celkem 8 543 případy, což je pokles zhruba o třetinu," popsal Peňáz.

Nejvýraznější pokles za posledních pět let zaznamenala majetková kriminalita, což jsou podvody, zpronevěry a krádeže. „V roce 2012 jsme se zabývali 4 624 případy, v loňském roce bylo číslo téměř poloviční. A to sice 2 400 případy," poznamenal Peňáz.

Více než polovinu zaznamenaných trestných činů páchají v Kraji Vysočina recidivisté. Tedy ti, kteří byli už jednou trestáni. Cizí státní příslušníci tvoří zhruba pět procent pachatelů, nejčastěji jde o Slováky, Ukrajince či Rumuny. „V roce 2016 spáchalo trestnou činnost 214 cizích příslušníků, ve 104 případech šlo o občany Slovenské republiky, v 31 případech o občany Ukrajiny a ve 22 případech o občany Rumunska," dodal Pavel Peňáz.