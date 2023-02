Ruppert nakonec sice odešel s tříletým trestem, ale podmíněně odloženým na nejpřísnější zkušební dobu pěti let. Kromě toho bude pod dohledem probačních úředníků a musí se podrobit ambulantnímu sexuologickému léčení.

Muže od přísnějšího trestu zachránilo přiznání viny. „V obžalobě jsem pro obviněného navrhoval tříletý nepodmíněný trest se zařazením do věznice s ostrahou. Vzhledem k jeho smířlivému postoji u hlavního líčení a úplnému doznání ale ještě bylo možné sáhnout k výchovnému trestu,“ informoval jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Muž z Vysočiny měl zneužívat tři nezletilé dívky

Podle znalce bylo sexuální dospívání Rupperta poznamenáno velkým zájmem o internetovou erotiku a s ní spojené snadné získání mladších dívek pro erotické komunikace a známosti. Chybí mu schopnost přirozeného namlouvání. Stal se tak z něj sexuální predátor, který své oběti vyhledává na internetu. Snadným cílem jsou pak pro něj dívky ze sociálně narušených rodin. „Popsaná závislost na sextingu a internetových erotických komunikacích nemá charakter sexuální deviace, jde o povahové nerespektování základních etických zákonů v pohlavních vztazích,“ napsal v posudku psychiatr.

Až osm let vězení

Ruppert občas kouří marihuanu, avšak bez patologické závislosti. Vzhledem k jeho zájmu o sextingovou erotiku by mohl být podle znalce nadále nebezpečný, proto navrhoval ambulantní léčbu.

Soud také Ruppertovi nechal propadnout mobilní telefon, s nímž s oběma dívkami komunikoval. S třináctiletou si psal od února do června 2021. Dívku kontaktoval přes sociální síť a další komunikační aplikace. Ruppert dívku žádal mimo jiné i o intimní fotografie a popisoval jí různé sexuální praktiky, které by s ní chtěl dělat. Nakonec se s dívkou nejméně šestkrát sešel. Během schůzek došlo k osahávání. Obdobně se zachoval i vůči druhé dívce, s níž byl v kontaktu loni v únoru. Nakonec ji nalákal do svého bytu v Pelhřimově, kde s ní měl pohlavní styk.

Ruppert čelil obvinění ze zločinu pohlavního zneužívání a přečinů šíření pornografie, výroby dětské pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie a ohrožování výchovy dítěte. Za to mu hrozil trest až na osm let.

Kvůli ohrožování výchovy dítěte ho řešil soud v Pelhřimově v roce 2016. Tehdy ale opustil od potrestání. V místě trvalého bydliště byl řešen v souvislosti s ochranou zvířat proti týrání a jednou pro přechovávání marihuany.