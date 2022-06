Lidem sliboval, že pro ně získá pohledávky od dlužníků. Jenže poté, co dostal zálohu, od něj většina věřitelů neviděla už ani korunu. Peníze, kterých nebylo málo, pak utratil. „Obžalovaný u soudu všechno popřel, tvrdil, že si od nikoho žádné peníze nevzal. Pokud ano, tak to mělo být pro někoho dalšího,“ řekl žďárský soudce Jiří Večeřa.

Za zločin podvodu hrozí Sinů vězení od dvou do osmi let. Přísný trest může dostat především za výši škody, kterou poškozeným způsobil. Minimálně deset lidí z celé republiky měl podle obžaloby připravit o více než 3,3 milionu korun.

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou se začal kauzou zabývat v úterý 14. června. Sinů, který musel k soudu cestovat přes polovinu země, si stěžoval na to, že je ospalý a celé mu to hlava nebere. Poškozené měl Sinů oslovovat sám a nabízet jim, že pro ně vymůže dluhy, a to minimálně od února 2018 do dubna 2019. Poškozených může být ale daleko víc. „Obžalovaný se vždy s poškozenými domluvil na vymožení pohledávky, to však nesplnil. Místo toho je připravil o další peníze, které mu dali jako zálohu,“ uvedl soudce Večeřa.

Obětmi podvodníka se stali lidé ze Žďáře nad Sázavou, Mladé Boleslavi, Prahy, Jeseníku, Ústí nad Orlicí či Benešova.

Kdy padne rozsudek, zatím není jasné. Soudce Večeřa upozornil, že obžalovaný trvá na osobním výslechu všech poškozených i svědků. „Celkem jde asi o čtyřicet lidí,“ poznamenal Večeřa a upozornil, že se tak hlavní líčení může táhnout měsíce.

Deník před časem poukázal na to, že právě množství svědků a jejich mnohdy nezodpovědný přístup je nejčastějším důvodem mnohaletých soudních sporů. Aktuálním příkladem je kauza pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, zakázka na měření hluku pro krajské silničáře či obří lichvářská kauza společnosti LSD Direct. Dalším aktuálním problémem je nedostatek soudních znalců. Vypracování posudků tak často trvá i několik měsíců.