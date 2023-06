Podle mluvčího města Jana Uhra se to bude týkat jak obyvatel města na Žďársku, tak cizinců. „Celníci a policie mají nové oprávnění vyžadovat při kontrole vozidla zaplacení dosud neuhrazené pokuty uložené řidiči nebo provozovateli vozidla za dopravní delikty,“ informoval Uher. Jak přesně bude vymáhání pokut fungovat v praxi a co se stane, když to řidič neudělá? Deníku popsal postup vedoucí městské policie Jan Klikar a mluvčí vysočinské celní správy Richard Zeman. Výsledkem každopádně může být, že řidič nemůže pokračovat v cestě. Jak toho docílí?

Vymáhacím prostředkem totiž nově mohou být i botičky nebo zadržení registrační značky. Po hříšníkovi, který za dopravní přestupek ve Velkém Meziříčí ještě nezaplatil, může částku při kontrole vymáhat už i celní správa. V takovém případě půjde třicet procent z nedoplatku do státního rozpočtu. Zbytek zamíří do pokladny města. Podle mluvčího celníků Richarda Zemana je taková spolupráce nastavená zákonem. „Podobně to už funguje například s okresními městy na Vysočině. Tam už jsme částky vymáhali. Umíme to a je to pro nás běžná záležitost,“ upozornil mluvčí.

Zeman dodal, že jsou spolupráci s Velkým Meziříčím otevření. „Když bude potřeba, tak se kdykoli vybírání pokut zhostíme,“ uvedl. A dodal, že v případě cizinců dopravní přestupky řeší pražský celní úřad. „Ten poměr rozdělení nedoplatku je stejný. Třicet ku sedmdesáti. Z cizinců se to však vymáhá hůř než z českých řidičů. U nich vymáhání funguje standardně,“ varoval.

Desítky neplatičů

V druhém největším sídle Žďárska ještě čekají na prvního neplatiče, který nemá pokutu ve Velkém Meziříčí zaplacenou. Vedoucí městské policie Jan Klikar přiznává, že zatím na nikoho takového nenarazili. „Systém už funguje, ale zatím jsme ho nepoužili. Je prvně potřeba zastavit auto řidiče, který se přestupku dopustil. Jakmile to hlídka udělá, bude mít řidič šanci svoje pokuty uhradit. Když to neudělá, tak mu odebereme registrační značku. Ta u nás zůstane rok, pak ji předáme ministerstvu dopravy,“ vysvětlil.

Speciální program zatím funguje strážníkům primárně na počítačích. „Máme to i na mobilních telefonech, jenže k tomu je v tuto chvíli potřeba kooperace s operačním střediskem,“ doplnil Klikar s tím, že v Meziříčí budou desítky neplatičů, které může bič zasáhnout.