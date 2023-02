Janu Rambouskovi bylo 7. ledna čtyřicet let. Vzhledem k faktu, že už nějakou dobu tráví za zdmi vazební věznice, není známo, zda kulaté jubileum nějak oslavil. Slavit ale nemohou jeho oběti, které připravil o stovky tisíc korun. Mnozí například naletěli jeho slibům, že sežene levná auta. Zájemce, kteří se na jeho inzerát ozvali, Rambousek vyzval k zaplacení zálohy. Podle obvinění ale minimálně třicet lidí v této souvislosti podvedl, když jim nikdy žádné auto nedodal a většině z nich ani nevrátil peníze. Celková škoda, kterou měl poškozeným způsobit, přesahuje 385 tisíc korun. Z toho přes 110 tisíc korun poškozeným vrátil. Především těm, kteří se nenechali odbýt.

Podvodník s auty z Jihlavska u soudu přiznal účty, o nichž policie neví

Za tyto podvody a krádež telefonu a počítače vlastní matce dostal loni v listopadu u soudu v Jihlavě tři a půl roku nepodmíněně. Jenže odvolací soud v Brně případ vrátil do Jihlavy. Hrozilo, že Rambouska kvůli tomu budou muset soudy letos 22. března pustit z vězení, protože mu skončí vazba. „To jsme nemohli dopustit, protože jsme přesvědčeni, že kdyby se obžalovaný ocitl na svobodě, začal by prakticky okamžitě znovu páchat trestnou činnost,“ uvedl žalobce Vystrčil.

Jen za krádež matce

Ve středu 15. února musel jihlavský soud případ znovu projednat a problematické části obžaloby takzvaně vyloučil k samostatnému projednávání. Rambousek tak byl odsouzen zatím jen za krádež věcí matce, k nimž se doznal. Soud ho za to poslal do vězení na dvaadvacet měsíců. Rozsudek není pravomocný. „Tentýž den se konalo vazební zasedání, kde jsem navrhl na obžalovaného uvalit novou vazbu kvůli další podané obžalobě, a to od 22. března v případě, že aktuální odsuzující rozsudek nenabude právní moci,“ vysvětlil Vystrčil.

Nová obžaloba se týká úvěrových podvodů především vůči matce. Žalobce naznačil, že je v tomto případě možná dohoda o vině a trestu, ale to by se musel Rambousek ke všemu přiznat. Pak by měl šanci i na mírnější trest. V opačném případě mu hrozí, že ve vězení za všechny své průšvihy stráví příštích zhruba dvanáct let. Dosedět si například bude muset několik let z šestiletého trestu, který dostal v roce 2017. Po propuštění na podmínku ale dál podváděl a kradl. Celkem už byl asi desetkrát odsouzen. On sám většinu obvinění popírá a trvá na tom, že šlo o nepodařený podnikatelský záměr, a kdyby ho nezavřeli, tak by všechny dluhy splatil. Tomu ale žalobce ani soud nevěří.