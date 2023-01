„Oba dva se začali rvát před budovou okresního soudu poté, co Hlaváč pod vlivem alkoholu vulgárně urážel kolemjdoucí. Rvačku se snažil uklidnit jeden z přítomných svědků. Jeho snaha ale přišla vniveč, navíc dostal pár facek. Oba rváči nakonec skončili v nemocnici na ošetření pohmožděnin. Mohli ale dopadnout hůř,“ popsal jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Hlaváč měl navíc u sebe nůž s barevnou rukojetí zdobenou obrázky lebek a zalamovací nůž. Obě věci nakonec propadly státu. Hlaváče soud poslal do vězení na tři roky. Trest dostal jako souhrnný i za výtržnosti a nebezpečné vyhrožování, za což byl odsouzen k nepodmíněnému trestu v Třebíči. Hlaváč už si trest odpykává v plzeňské věznici. „Kromě toho nesmí šedesát měsíců vstoupit na území jihlavského okresu,“ podotkl Novák.

Malý dostal trest na čtyři měsíce podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku. Rozsudek je pravomocný. Oba vinu přiznali a odvolání se vzdali.

Incident, který se odehrál 30. března kolem druhé odpoledne, je další z řady pouličních bitek v Jihlavě, které soud musel v poslední době řešit. Podle Nováka navíc intenzita násilí v ulicích každým rokem roste.

„Nejde jen o rány pěstí do obličeje, které jsou samozřejmě velmi nebezpečné, ale množí se útoky za pomocí různých předmětů, například půllitrů. Velmi nebezpečné jsou i kopance na hlavu ležících obětí, které už přišly o sluch či zrak na jedno oko,“ upozornil Novák.

Loni v říjnu například poslal jihlavský soud do vězení na pět let Davida Znojemského za to, že svému sokovi rozbil o hlavu skleněný půllitr.

Pěsti a kopance do hlavy. Tak si před více než dvěma lety vyměňovali své názory také tři namol opilí Ostravané. Incident se stal na ubytovně v Havlíčkově ulici v Jihlavě. Všichni skončili s poraněním hlavy v nemocnici. Všichni si šli také sednout na tři roky.