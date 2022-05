U Okresního soudu v Jihlavě si Banya sypal popel na hlavu. „Je mi to líto. V té době jsem byl těžce závislý na drogách. Po detoxikaci jsem si uvědomil, jak mne to ničí. Od té doby se léčím v odvykací komunitě,“ přiznal. Za řízení pod vlivem drog a jejich výrobu mu hrozilo několikaleté vězení.

Státní zástupce Kamil Špelda se slovy lítosti ovlivnit nedal. „I přes polehčující okolnosti nemohu pro obviněného navrhovat jiný než nepodmíněný dvouletý trest. Jde o příliš závažnou trestnou činnost,“ podotkl Špelda.

Poslední šance

Soudce Vladimír Sova, který je znám svými přísnými tresty v souvislosti s dopravními nehodami, tentokrát zvolil mírnější metr s přihlédnutím k tomu, že se Banya snaží z drogové závislosti vymanit. Nakonec odešel s tříletým trestem odloženým na zkušební dobu pěti let. „Pokud by se při nehodě zranil i někdo další, byl by to kriminál jako řemen,“ nebral si servítky soudce Sova. Podle něj je ještě možné dát obžalovanému poslední šanci na nápravu. „Pokud se obviněný rozhodl pro dobrovolnou léčbu, kterou už absolvuje, pak není v zájmu soudu do toho procesu zasahovat. Stojí za to dát obviněnému šanci, aby si uvědomil, co všechno napáchal, a pokusil se to napravit,“ apeloval Sova na Banyu. Ten souhlasně pokyvoval hlavou a později přiznal, že spíše očekával nepodmíněný trest.

Kromě podmínky musí být Banya pod dohledem probačních úředníků, kteří ho mohou kdykoli přijít otestovat na návykové látky. Soud nepominul ani trest zákazu řízení. Banya nesmí za volant následující čtyři roky. Státu pak propadly věci na výrobu drog i zajištěné peníze.

Rozsudek zatím není pravomocný. Banya se sice odvolání vzdal, žalobce Špelda ale vzhledem k tomu, že požadoval nepodmíněný trest, ještě odvolání zváží. Pokud se odvolá, bude se kauzou zabývat ještě Krajský soud v Brně.