Vysočina - Jako „tiší blázni" se rozhodně nechovali dva rybáři, kteří na sebe narazili v pondělí 24. dubna na břehu řeky Sázavy v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Kolem třetí hodiny odpoledne došlo během rybaření ke konfliktu mezi osmačtyřicetiletým mužem a jeho o šestadvacet let starším známým. Sousedský spor, který nakonec může skončit až u soudu, musela dokonce uklidňovat přivolaná policie. Předseda tamního rybářského spolku je u cechu padesát let, ale nic podobného nepamatuje

Podle jedné verze měl mladší napadnout staršího a hodit ho do řeky.

„Napadený senior byl na břehu řeky, kde ho podnapilý mladší muž napadl nejprve slovně, a poté i fyzicky. Senior utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Další škoda mu vznikla ještě na poškozeném rybářském vybavení a osobních věcech, předběžně byla vyčíslena na pět tisíc korun,“ uvedla k neobvyklému incidentu policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Přivolaní policisté museli na místě rozvášněné rybáře uklidňovat, a zamezit, aby nedošlo k dalšímu napadání. Údajný útočník měl v dechu přes jedno promile.

„Trochu jsem napitý byl, ale rozhodně jsem nebyl na sračky,“ okomentoval pro Deník mladší z rybářů, kterého kriminalisté podezřívají z trestných činů ublížení na zdraví, poškozování cizí věci a nebezpečného vyhrožování. V případě, že bude nakonec obviněn, hrozí mu za to trest od šesti měsíců do tří let.

Podezřelý měl totiž staršímu z rybářů vyhrožovat, že ho zabije. Navíc mu měl bránit vyléz z vody na břeh.

„To je jeho verze. Chytali jsme od sebe asi třicet metrů. Já jsem mu chtěl pomoc, protože jsem ho viděl, jak se plácal ve vodě, když se snažil z řeky dostat rybu. Zabraly mu totiž oba pruty najednou a začal zmatkovat. Podával jsem mu ruku a on na mě začal řvát. Nevím, proč mu přeskočilo. Kdybych mu nepomohl, tak by se tam utopil,“ tvrdí údajný násilník.

Na případu kriminalisté dál pracují. „Místo činu bylo důkladně ohledáno a zadokumentováno. Zatím nebyl nikdo obviněn,“ podotkla Kroutilová.

Proč vlastně mezi oběma muži ke konfliktu došlo, není známo. Podle informací Deníku se ale oba rybáři příliš nemusí.

„Já nemám rád jeho, on nemá rád mě, ale už jsme se na rybách několikrát potkali a nikdy žádný problém nebyl,“ míní podezřelý rybář. Ten měl údajně staršímu rybáři vyčítat způsob, jakým chytá ryby, a že jim ubližuje. Oba jsou navíc členy místního rybářského spolku.

„Byl jsem požádán policií, abych o incidentu s nikým nemluvil. Musím však říct, že jsem u rybářů padesát let a nikdy jsem se s podobným případem nesetkal,“ řekl Deníku předseda spolku Vladislav Bohatý.