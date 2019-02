Náměstek hejtmana a šéf silničářů mohou žalovat stát

Jihlava – Zatím je to předčasné, ale také to není zcela vyloučené. Pokud by se stalo rozhodnutí jihlavského soudce Zdeňka Chalupy o zastavení trestního stíhání náměstka hejtmana Libora Joukla (ČSSD) a šéfa silničářů Jana Míky (ČSSD) v souvislosti s údajně předraženým nákupem sypačů Iveco pravomocným, mohli by oba muži podat žalobu na stát a minimálně požadovat finanční kompenzaci za náklady spojené s trestním stíháním.

Soudce zastavil trestní stíhání obžalovaných Libora Joukla a Jana Míky (na snímku vlevo) 4. března. Důvod rozhodnutí dosud není znám. | Foto: Deník/archiv

„Zatím je předčasné o tom mluvit, ale samozřejmě že jsem měl nějaké náklady s vypracováním materiálů pro mou obhajobu. Každý, kdo prokáže svou nevinu, měl by mít právo na určitou kompenzaci. Navíc jsem podobné soudní rozhodnutí očekával. Naše trestní stíhání považuji od začátku za naprosto zbytečné. Zakázka byla několikrát kontrolována jinými úřady a ty nikdy neshledaly nic nezákonného," svěřil se Deníku Jan Míka. „Takhle jsem o tom ještě nepřemýšlel," uvedl Joukl k případnému vymáhání nákladů na svou obhajobu a nemajetkové újmy po státu. Soudce zastavil trestní stíhání obou obžalovaných 4. března. Vyplývá to z databáze soudních rozhodnutí jihlavského soudu. Důvod rozhodnutí dosud není znám. „Rozhodnutí zatím není vyhotoveno v písemné podobě, ani nebylo doručeno stranám, takže se k důvodům nemohu vyjadřovat. Na vyhotovení písemného zdůvodnění mám deset dnů, ale lhůtu mohu s ohledem na rozsah kauzy prodloužit," konstatoval soudce Zdeněk Chalupa. Na zastavení stíhání reagoval Libor Joukl na sociální síti. „Jsem rád, že pan soudce na to pohlédl selským rozumem. Přiznám se, že už jsem moc nevěřil v právo v této zemi. Snad se po tomto rozhodnutí blýská na lepší časy," vyjádřil se Libor Joukl. Zatímco oba obžalovaní od začátku tvrdili, že se v souvislosti se zakázkou nikdy nedopustili ničeho nezákonného, státní zástupce Kamil Špelda si byl svými argumenty jistý. Postupem jihlavského soudu byl proto překvapen. „Bohužel to nemohou komentovat, protože neznám důvody zastavení trestního stíhání. Sám jsem zvědavý na písemné odůvodnění. Teprve poté zvážím další postup," uvedl Kamil Špelda. Proti rozhodnutí si může podat stížnost do tří dnů od obdržení písemného vyhotovení. Případnou stížností se bude zabývat Krajský soud v Brně. Soudce Chalupa spis studoval zhruba od loňského podzimu. Předtím musel Krajský soud v Brně vyřešit kompetenční spor, kdo ze dvou jihlavských soudců bude kauzu řešit. Nakonec ji dostal na starost Zdeněk Chalupa. „Spis má asi pět tisíc stran, takže jeho studium zabralo nějaký čas. Museli jsme si přehrát i mnoho zvukových záznamů, které jsme také museli v kontextu spisu vyhodnotit," přiblížil náročnost práce soudce Chalupa. Jouklovi i Míkovi stále hrozí trest Podle podané obžaloby mají Joukl a Míka na svědomí zmanipulování zakázky na nákup osmadvaceti sypačů značky Iveco v roce 2009, čímž měla být zakázka neúměrně předražena. Kraji Vysočina tím měla vzniknout škoda přes 33 milionů korun. Libor Joukl je obžalován z trestného činu pletichy při veřejné soutěži a dražbě. Jan Míka je kromě pletichy obžalován ještě z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Oběma obžalovaným, kteří i po obvinění zůstali ve svých politických i profesních funkcích, hrozí stále trest vězení od dvou do osmi let. „Posudek policie byl asi na osm stran, kde pan odhadce zapomněl přičíst práci kompletace. Můj posudek, který dělal Ústav soudního inženýrství, měl 168 stran, podepsalo jej osm soudních znalců. Mimo jiné v něm bylo uvedeno, že znalec, který dělal posudek pro policii, není uveden na portále justice.cz jako znalec v oboru. Toto a mnohé další zřejmě přesvědčilo soud o podstatě věci," oponoval Joukl. Kvůli obvinění nemohl Libor Joukl kandidovat do letošních podzimních krajských voleb. Znemožnila mu to směrnice ČSSD, která zapovídá kandidaturu všem, kteří jsou obviněni z úmyslného trestného činu. Nepomohlo mu ani to, že se za něj zaručili spolustraníci, kteří chtěli pro Joukla výjimku. Předseda strany Bohuslav Sobotka se tím odmítl zabývat. „Ještě není konec, státní zástupce si může podat stížnost, ale mise byla splněna, nemohu jít do podzimních voleb," komentoval ironicky situaci kolem voleb Joukl. Za Jouklem od začátku stál i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD). Kraj se navíc odmítl na výzvu policie připojit k trestnímu stíhání jako poškozený. „Od začátku jsme se zahájením trestního stíhání nesouhlasili a nyní se pomalu ukazuje, že to, co jsme od začátku tvrdili, bylo správné. Víc k tomu nemám co dodat, protože neznám detaily," řekl Deníku Jiří Běhounek.

Autor: Roman Martínek