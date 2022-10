S prasklou lebkou skončil v nemocnici muž, který se letos v březnu dostal do konfliktu s jihlavskou „Xenou“ Lucií Kubištovou z Jihlavy. Sedmadvacetiletou ženu za to tento týden poslal jihlavský soud do vězení na čtyři a půl roku. Surový až brutální útok se odehrál v jednom z jihlavských bytů. Ze strany Kubištové to nebyl jediný podobný násilný útok vůči silnějšímu pohlaví.

V opilosti i pod vlivem drog se už několikrát změnila v běsnící monstrum. Na své soky neváhala použít kopance, pěsti cokoliv jiného, co jí přišlo pod ruku. „Poškozeného napadla nejprve údery pěstí do obličeje. Když spadl na zem, kopala ho do celého těla včetně hlavy. Nakonec vzala do ruky klacek, kterým muže několikrát udeřila silně do hlavy. Následkem byla zlomenina lebečních kostí,“ popsal útok před soudem žalobce Ivo Novák.

Agresorka z Jihlavy je ve vazbě: jednoho muže zkopala, druhý měl prasklou lebku

Ten se s podobným útokem ze strany ženy ještě nesetkal. „Není obvyklé, aby ženy osobní neshody s muži řešily tímto způsobem,“ podotkl Novák. Podle něj tento případ hraničil s pokusem o vraždu.

„Za dobu své patnáctileté praxe jsem se s takhle brutálním útokem nesetkal. Podobné útoky často končí smrtí. Nebojím se říct, že šlo o mimořádně likvidační napadení, proto tomu musí odpovídat i trest. Míra brutality byla vysoká,“ shrnul žalobce Novák.

Kubištová většinou své chování bagatelizovala a zlehčovala. Důvody, které ji k surovému útoky vedly, nevysvětlila ani před soudem. „Přiznávám vinu. Je mi to líto,“ reagovala Kubištová na výzvu soudce, zda souhlasí s obžalobou. Za zločin těžké újmy na zdraví jí hrozil trest od tří do deseti let. Kdyby se u soudu nepřiznala, požadoval by pro ni státní zástupce trest až na šest let. „Násilí se dopustila v době podmíněného odsouzení za obdobnou závažnou trestnou činnost,“ upozornil Novák. I tehdy přetáhla jiného muže něčím po hlavě a vážně ho zranila.

VIDEO: Brutální útok. Násilník z Jihlavy rozbil muži půllitr o hlavu, podívejte

Už po incidentu v jihlavském bytě z letošního března mohla Kubištová skončit ve vazbě. Policisté ji jen obvinili a s varováním propustili. Jenže už v dubnu si s pomocí svého kumpána Lukáše Růžičky vyřizovala účty s jiným mužem na ubytovně ve Zborovské ulici v Jihlavě. Šlo o sedmdesátiletého důchodce, kterého Kubištová a Růžička společně napadli. „Znovu použila kopance. Poškozený utrpěl mnohočetné podlitiny na nohou, žebrech i obličeji,“ uvedl u soudu Novák.

Ještě v březnu se pak Kubištová i Růžička dostali do fyzického konfliktu s ostrahou v jihlavském City parku. Kubištová nakonec skončila ve vazbě. Soud se obával, že bude v násilnostech pokračovat. Růžička byl souzen společně s Kubištovou. I on se k činům přiznal. Od soudu na rozdíl od Kubištové odešel s výchovným trestem obecně prospěšných prací. Rozsudek je u obou pravomocný. Státní zástupce i obžalovaní se vzdali práva na odvolání. Kubištová navíc musí počítat s tím, že ve vězení stráví mnohem delší dobu než jen čtyři a půl roku. Soud jí bude muset nařídit k výkonu i předešlé podmíněné odložené tresty. Celkem necelých šest let.