Podmínky dohody pak schválil Krajský soud v Brně na začátku září. „Obžalovaného Nechybu poslal soud do vězení na pět let, Wagnera na čtyři. Osobně jsem přesvědčený, že pro oba obžalované bylo schválení dohody výhodné. Pokud by došlo na dokazování před soudem, hrozily jim reálně až o čtyři roky vyšší tresty,“ uvedl žalobce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.