Neznámý pachatel kontaktoval muže ze Žďárska a nabízel mu, že od něho odkoupí kryptoměnu, kterou má muž uloženou na svém virtuálním účtu. „Za odkup mu nabídl poměrně lákavou nabídku, se kterou muž souhlasil. Poté se znovu telefonicky ozval neznámý pachatel s podrobnými instrukcemi, jak transakci uskutečnit,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Podvodník postupně vylákal z muže osobní údaje, údaje z platební karty a vyzval ho k přihlášení do internetového bankovnictví. „Muž poté komunikoval o převodech peněz a postupně v dobré víře, že prodává svoji kryptoměnu, potvrzoval karetní platby. Nakonec zjistil, že mu z účtu odešla částka přesahující 100 000 korun a žádná platba za údajný prodej kryptoměny mu nepřišla,“ uvedla mluvčí.

Policejní zásah v Sazomíně: Muž vezl v autě 15 migrantů, byl na drogách

„V této souvislosti opětovně upozorňujeme, aby byli lidé opatrní, pokud je osloví kdokoliv s lákavou nabídkou,“ upozornila Čírtková

Jak nenalatět

* Chcete-li investovat do akcií, investičních fondů nebo kryptoměn, případně s těmito akciemi a kryptoměnou dále obchodovat, obracejte se vždy na renomované a důvěryhodné finanční instituce.

* Nikdy nic neodsouhlasujte pod nátlakem.

* Neinstalujte si do svých telefonů či počítačů žádné programy pro vzdálený přístup.

* Jestliže se tak již stane, nepřihlašujte se do svého internetového bankovnictví, protože tím umožníte podvodníkovi přístup k vašim heslům.

* Ostražitost by neměla chybět ani při neodůvodněném podezřele rychle rostoucím zisku