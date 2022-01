Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina podle Čírtkové prověřují v poslední době téměř denně případy podvodů spojených s investicemi do kryptoměny. „Jen během prosince loňského roku jsme v Kraji Vysočina registrovali na dvě desítky těchto podvodů, při nichž lidé přišli o peníze v řádech stovek tisíc korun,“ upřesnila. Oběti většinou doplatily na to, že se nechaly zlákat k výhodnému a údajně vysoce ziskovému obchodování s virtuální měnou. Při té příležitosti jim pak podvodníci neoprávněně „vyvedli“ veškeré peníze z jejich bankovních účtů.

Stále více dynamický rozvoj informačních technologií s sebou také přináší další a nová rizika, která nás mohou v kybernetickém prostředí potkat. A právě jednou z oblastí, kde dochází k podvodům v oblasti kyberprostoru, je oblast spojená s obchodováním s kryptoměnami. „Na internetu a sociálních sítích se objevují stále častěji podvodné stránky lákající na investice do bitcoinů a dalších kryptoměn. Útočníci usilují o finanční prostředky i osobní údaje obětí,“ upozornila Čírtková. Stránky lákají na zaručený postup známých osobností, které snadno a rychle „zbohatly“ a zneužívají tak jejich jmen. Podvodné stránky se vyskytují ve více jazykových mutacích, včetně češtiny. Jsou přeložené velice kvalitně a působí poměrně důvěryhodným dojmem. „Na falešné stránky se uživatel dostane po prokliknutí reklamy. Ty jsou zadávané v rámci legitimních nástrojů inzertního portálu společnosti Google, mohou se tak zobrazit i na zcela nezávadných stránkách,“ doplnila Čírtková

Případy takových podvodů ve většině případů začínají shodně. Na internetu se objeví reklama společnosti obchodující s virtuální měnou a v této reklamě inzerent slibuje výhodné zhodnocení peněz. Reklama obsahuje většinou také odkaz na dotazník, který poté zájemce o investování vyplní. V dotazníku, který má sloužit jako registrace u investiční společnosti, důvěřiví lidé uvedou své veškeré osobní údaje, včetně e-mailu a čísla mobilního telefonu. Prostřednictvím těchto kontaktů se pak ozve údajný investiční poradce, ale bohužel se jedná o podvodníka. Tento falešný poradce tím získá zcela nekontrolovaný přístup k účtu klienta, z něhož pak odčerpává a převede na svůj účet veškeré klientovy finanční prostředky.

Tím nejdůležitějším varováním pro veřejnost je obezřetnost a zejména opatrnost. „V žádném případě by lidé neměli dávat nikomu neznámému svolení k tomu, aby se vzdáleně připojili k jejich počítačům. Pokud už se tak stane, rozhodně by se v této situaci neměli přihlašovat ke svým bankovním účtům,“ varuje Pavel Zmrhal, vedoucí oddělení a tím, že tyto rizikové investice lidé provádějí prostřednictvím aplikace, kterou si sami nainstalují na pokyn domnělého poradce. „V žádném případě neinstalujte do počítače programy z nedůvěryhodných zdrojů. Nikdy nikomu neposílejte kopie osobních dokladů, ani kopie platebních karet. V žádném případě nepovolte neznámým osobám přístup do vašeho počítače a opravdu důkladně zvažte investování do kybernetické měny,“ doplnil Zmrhal.

Jak zdůraznil, lidé často nevědí, že když se stanou obětí podvodníka, tak jim jejich banka peníze v rámci případných reklamací nevrátí, protože tím, že poskytli a zpřístupnili veškeré údaje a umožnili dálkový přístup ke svému účtu, tak porušili smluvní podmínky s daným peněžním ústavem. Na to je potřeba vždy pamatovat.