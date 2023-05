Případ souvisí s obří korupční kauzou v autoškole ve Varnsdorfu na severu Čech. Policie tam zjistila, že stovky lidí získaly řidičský průkaz neoprávněně. Obžalobě čelí šest osob, mezi nimi komisař, zástupci autoškol a tlumočník. Hrozí jim až desetiletý trest vězení. Úplatky dostávali dva komisaři od autoškol z celé České republiky, jeden v průběhu vyšetřování zemřel. V této souvislosti stovky lidí čelí stíhání z křivé svědecké výpovědi. Tamní soudy by se kauzou měly začít zabývat v červnu.

Na Vysočině by podle informací Deníku mělo jít řádově o jednotky případů. „Pokud je mi známo, tak na Vysočině by se to mělo týkat celkem dvanácti lidí. Ne všichni ale musí nutně skončit před soudem. Řešení je i v kompetenci státních zastupitelství. Vím, že z Třebíče už nám přišlo několik pravomocně vyřešených případů,“ řekl pro Deník děčínský žalobce Lukáš Otipka. Další „ohnisko“ nepoctivých uchazečů je podle žalobce na Náchodsku.

Vědomě lhal

Případ, který v úterý řešil soud v Třebíči se týkal výpovědi živnostníka na policii v Třebíči ze 27. května 2021. V protokolu o výslechu svědka po řádném poučení vědomě lhal o okolnostech v prověřované korupční kauze tak, že podle jeho tvrzení v průběhu zkoušky v autoškole ve zkušební místnosti Městského úřadu Varnsdorf k němu nikdo z instruktorů během psaní nepřistoupil a nekontroloval mu test.

Kriminalisté ale zjistili, že to bylo právě naopak. Vyšetřovatelé totiž nasadili veškeré možné prostředky na to, aby získali potřebné důkazy nejen proti podezřelým instruktorům, ale i frekventantům. Obžalobě čelí jeden komisař, čtyři zástupci autoškol a jeden tlumočník z arabštiny. Drtivá většina žadatelů policistům řekla, že zkouška se odehrála řádně. Na 400 z nich čelí obvinění z křivé výpovědi, někteří již byli odsouzeni.

Obdobně rozsáhlou kauzu řešili v roce 2009 i kriminalisté přímo na Vysočině. I tehdy se mluvilo o jednom z největších případů svého druhu v republice. Případ se týkal autoškoly ve Velkém Meziříčí na Žďársku. I tam šlo o manipulaci s výsledky závěrečných testů. Obvinění si tehdy vyslechli zkušební komisař Městského úřadu ve Velkém Meziříčí Tomáš Bílek, učitelé v autoškole Lubomír Izdný a Lubomír Kobylka.

Zdánlivě jasný případ se táhl několik let. Zatímco Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou poslal napoprvé tři obžalované v roce 2014 na čtyři roky do vězení, Krajský soud v Brně věc na popud odvolání vrátil do Žďáru k novému projednání a nakonec akceptoval až výchovné podmíněné tresty. Bílek a Izdný dostali v roce 2018 shodný trest tři roky s podmíněným odkladem na maximální možnou dobu pěti let a oba desetiletý zákaz činnosti. Kobylka si odnesl taktéž tříletý trest, soud mu ale vyměřil o dva roky kratší zkušební dobu, tedy na tři roky a čtyřletý zákaz činnosti výkonu učitele v autoškole.

Všichni byli obviněni z toho, že od roku 2007 do prosince 2009 společně zmanipulovali a usnadnili závěrečné zkoušky desítkám uchazečů o řidičský průkaz. Podle soudu se dopustili trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku a úplatkářství. I v tomto případě pak kriminalisté obvinili a soudy potrestaly desítky uchazečů z křivého svědectví.