Okresní soud v Jihlavě ve čtvrtek potrestal dalšího člověka za porušení karantény kvůli covidu – 19. Jednapadesátiletý invalidní důchodce Luděk R. z Jihlavska doplatil na to, že si neodpustil cestu autem po krajském městě. Letos 3. dubna odpoledne si potřeboval dojet pro barvy do obchodu, a během jízdy způsobil v ulici Smrčenská v Jihlavě dopravní nehodu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Tak se přišlo na to, že měl být kvůli pozitivnímu testu jeho i příbuzných v karanténě. Za zločin šíření nakažlivé nemoci v době nouzového stavu mu hrozil trest od dvou do osmi let.