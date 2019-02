To požaduje Andrej Lukš po městu Třebíč za pád na namrzlém chodníku. Žádá o odškodné za ušlou mzdu, kdy jako číšník nemohl pracovat. Podle zástupců města však k žádnému pochybení samosprávy nedošlo. O nároku na odškodné proto v těchto dnech rozhoduje soud. Úraz se stal před dvěma lety. Ve středu 5. února 2014 vyrazil Lukš ze svého bydliště v ulici Cyrila Boudy na městský úřad zaplatit poplatek za odpad.

„Z toho je patrné, že jde o důležitou komunikaci, která spojuje bydliště žalujícího s centrem města," upozornil Lukšův právní zástupce Petr Novák.

Lukš ale onoho osudného dne nedošel daleko. Na neposypaném schodišti mezi ulicemi Energetiků a Mládežnickou upadl a zlomil si nohu. „Šel jsem stejnou cestou, jakou chodím každý den. Na schodech ležel sněhový poprašek a pod ním to bylo namrzlé. Podjelo mi to, uklouzl jsem a zůstal ležet," popsal Lukš nehodu. Zpátky domů se dostal až za pomoci jednoho z kolemjdoucích.

Podle žalující strany nemohl Andrej Lukš náledí na chodníku předvídat kvůli sněhu, který na něm ležel. To však rozporuje advokátka města Třebíč.

„Není pravda, že situace byla nepředvídatelná. Ze záznamů Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že konec spadu srážek byl již 3. února. Od té doby bylo náledí. A na schodech tak ani nemohl být led pokrytý sněhem," namítla advokátka.

Prý nepochybili

Podle advokátky ani nejde o důležitou komunikaci, čemuž odpovídá její zařazení do takzvaných zbývajících komunikací v rámci městského plánu údržby. Schodiště bylo podle záznamů GPS uklizeno až ten samý den po poledni, což podle advokátky odpovídá plánu. Lukš měl podle ní zvolit jinou cestu. „Žalovaný je přesvědčený, že neporušil svoji povinnost, neboť dodržel lhůtu, která je stanovena plánem zimní údržby," dodala advokátka.

Andrej Lukš žádá náhradu škody, která mu vznikla tím, že nemohl pracovat. „Marodění v dnešní době není nic dobrého. Nemohl jsem chodit do práce, což byla díra do domácího rozpočtu," řekl Lukš. Práce číšníka dokonce musel zanechat. „Do dnešního dne mám při změně počasí nateklou nohu. Opustit jsem musel i práci číšníka. Čtrnáct hodin na place byl příliš velký tlak na nohu," dodal Lukš.

O tom, zda má Andrej Lukš na své odškodnění po dvou letech od úrazu právo, soud uplynulý týden ještě nerozhodl. Žalující strana totiž požádala, zda by mohl být před soudem vyslechnut svědek, který pomáhal zraněnému Andreji Lukšovi po pádu na schodišti zpátky domů.

Na příštím jednání by se měl rovněž promítat záznam České televize, která s Andrejem Lukšem v inkriminovaný den natáčela reportáž. Výslech svědka i promítání by mělo pomoci jednoznačně určit, zda byl led na schodišti 5. února 2014 pokrytý sněhem.