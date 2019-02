Žďár nad Sázavou - Tříletý podmíněný trest s odkladem na čtyři roky uložil okresní soud Janovi P. ze Žďárska. Za týrání matky mu hrozilo dvou- až osmileté vězení. Úterní rozsudek není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání.

Na dvacetiletého Jana P. zavolala loni v květnu jeho matka policii, protože se ho bála. Problematické soužití trvalo od roku 2011.

Obžalovaný doma matce sprostě nadával a fyzicky ji napadal, dokonce vyhrožoval, že zlikviduje ji i její příbuzné. „Řekl mi, že jeho kamarád mě za sedm tisíc oddělá," popsala u soudu matka obžalovaného. Jan P. podle obžaloby k výhrůžce dodal, že matku nechá rozložit ve vápně.

Tři roky

Agresivní útoky trvaly déle než tři roky. Syn po matce stále chtěl, aby mu dala peníze či cigarety. Byl nezaměstnaný a neměl dost vlastních peněz. Když mu nevyhověla, začal ji vulgárně urážet a tělesně napadat. Strkal do ní, kopal, tahal ji za vlasy či kroutil ruku, a doma rozbíjel věci, třeba televizor, ale i stůl nebo dveře.

V květnu loňského roku ženu její syn vyděsil natolik, že oknem z domu křičela o pomoc. „Nevěděla jsem, co dělat, už to bylo tak nesnesitelné, že jsem se prostě bála," popsala žena. Policisté násilníka na deset dní vykázali z domu, on se tam ale dvakrát vrátil řekl, že pro osobní věci. Kvůli porušení zákazu byl obžalován i z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Mladík se u soudu ke všemu doznal. Svého jednání litoval, a jak jeho matka potvrdila, několikrát se jí za ně omluvil. „Velmi mě mrzí všechno, co jsem způsobil," řekl. Našel si práci, a podle svých slov se teď snaží problémy řešit a chce vztahy s matkou napravit.

Emoce

Matku i syna při výpovědích přemohly občas emoce, s nimi i slzy. Podle ženy potíže s chováním syna začaly, když byl v druhém stupni základní školy.

Muž, dnes dvacetiletý, má psychické problémy, dle posudku znalce je egocentrický, agresivní, má potíže se sebeovládáním a poruchu osobnosti, která představuje trvalé riziko pro lidi, co s ním společně žijí v domácnosti. Jak Jan P. u soudu uvedl, v dětství se cítil odstrkovaný, několikrát řekl, že na něj matka neměla čas.

Mladíkovo chování se podepsalo na psychice jeho matky. Ta je podle soudní znalkyně dlouhodobým stresujícím soužitím se synem vyčerpaná a trpí poruchami spánku i depresivními náladami, protože se za chování syna stydí.

Soudní senát Janu P. uložil podmíněně trest odnětí svobody na tři roky se čtyřletou zkušební lhůtou. Po tu dobu bude na Jana P. dohlížet probační úředník. „Obžalovaný našel sebereflexi, uvědomil si, že udělal špatné věci," řekla předsedkyně senátu Ilona Moučková.

Jan P. se také musí podrobit psychologickému léčení, žádala to i státní zástupkyně. Podle Ilony Moučkové by bylo větší zárukou léčby ochranné léčení. Soud ho však obžalovanému nemůže nařídit, protože jeho stav pro to nesplňuje podmínky.