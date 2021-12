„Mohu potvrdit, že jsme vyjížděli do obce Mastník k ošetření ženy, která utrpěla středně těžké až těžké zranění v oblasti zad. Převezena byla do nemocnice v Třebíči,“ konstatoval mluvčí rychlé záchranné služby na Vysočině Petr Janáček.

Lékaři nakonec museli ženu převézt do nemocnice v Brně, kde ji nůž z těla zhruba po více než třech hodinách vytáhli. Uzdravit by se měla do šesti týdnů.

Žena měla velké štěstí, protože stačilo, aby nůž zajel do těla o centimetr hlouběji a mohla ochrnout.

Kriminalisté muže obvinili z pokusu o těžkou újmu na zdraví, za což mu hrozí trest od tří do deseti let.

Okresní soud by měl už tuto sobotu rozhodovat o vzetí obviněného do vazby. Motiv činu není zatím jasný. Podle informací Deníku se jednalo sociálně slabší rodinu, kde často mezi obviněným a obětí docházelo k hádkám. Tak tomu mělo být i v osudný čtvrtek.

Co přesně se stalo není zatím jasné. Obviněný si na brutální útok podle informací Deníku nepamatuje. Údajně měl mít v dechu kolem dvou a půl promile alkoholu.

Případem se budou i nadále zabývají třebíčští kriminalisté. Soudní znalci ještě budou muset prozkoumat příčetnost obviněného.