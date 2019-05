Rodkov – Bezmála dvě promile alkoholu v dechu měl mladý šofér, který ve středu 8. května kolem druhé hodiny ráno havaroval v obci Rodkov.

„Dvacetiletý muž jel s automobilem Škoda Felicia ve směru od Bystřice nad Pernštejnem. Při projíždění pravotočivou zatáčkou vjel do protisměrné části vozovky a následně vlevo na travnatou mez, kde s vozidlem narazil do stromu. S podezřením na lehké zranění ho zdravotnická záchranná služba převezla na ošetření do nemocnice. Dechová zkouška, kterou policisté u šoféra provedli, vykázala naměřenou hodnotu 1,87 promile alkoholu,“ přiblížila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.