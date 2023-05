Soudkyně v odůvodnění rozsudku uvedla, že trest volil soud tak, aby se z něj mladík mohl do budoucna poučit. „Nepodmíněný trest jsme stanovili tak, aby přesně pokryl dobu, po níž byl obviněný ve vazbě. Doufáme totiž, že se z toho poučil, vyučí se v nějakém oboru a bude vést řádný život. Jinak ho zase čeká vazba,“ uvedla soudkyně Dagmar Koutníková Trnková. Ta chlapce, který své patnáctiny oslavil loni v září, současně pustila z vazby.

Na svobodě chlapec ale jen tak neskončí. „Nyní budete odvezen zpátky do věznice, kde si vezmete své věci, a přijedou si pro vás pracovníci zařízení, kde budete pod ochrannou výchovou,“ upozornila mladistvého soudkyně Koutníková Trnková.

Rozsudek není pravomocný, protože pracovnice úřadu na ochranu dětí si ponechala lhůtu na případné odvolání. Státní zástupkyně, obviněný i jeho rodiče se odvolání vzdali.

Patnáctiletý chlapec byl jediný mladistvý, který musel být v poslední době na Jihlavsku poslán soudem do vazby. Stalo se to loni v prosinci, kdy si chlapec přišel pro zabavený reproduktor do kanceláře zástupkyně ředitelky. Mladík reproduktor dříve směnil s jiným chovancem za cigarety. Reproduktor měl dostat až o několik dní později, kdy měl jet domů na Vánoce. Obchodování s věcmi je v ústavu zakázané, proto mu vychovatelka odmítla věc vydat, aby se znovu nestala předmětem dalších obchodů.

Obviněný mladík to ale odmítl akceptovat a násilím si reproduktor vzal, přestože se mu v tom snažila žena zabránit. Mladík na ni sprostě křičel a fyzicky ji napadl. Když se vychovatelka bránila slovy, že na něj zavolá policii, mladík se na ni obořil hrubými výrazy a nadávkami. Křičel na ni dokonce, že ji zabije.

S agresivním chování mladík pokračoval dál. O pár dní později v kanceláři vychovatele vulgárně nadával a opět křičel, že vychovatelku, která mu bránila vydat reproduktor, zabije. Policie jeho chování posoudila jako nebezpečné vyhrožování, protože slova mladíka vyvolala v ženě obavy o život. Mladík čelil i obvinění z toho, že násilím vzal z uzavřené skříně herní konzoli. To nakonec soud posoudil jako přestupek.

Soudkyně na závěr podotkla, že mladík sice neměl lehké dětství, ale současně připomněla, že ještě než dovršil patnácti let, spáchal tři násilné činy loupeže se zraněním.