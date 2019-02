Jihlava – Teprve devatenáctiletý Daniel M. z Jihlavy se kriminalistům přiznal, že přinutil o tři roky mladší dívku, s níž měl milostný vztah, k tomu, aby spáchala sebevraždu.

Mladík chtěl, aby se otrávila léky, které jí sám přinesl. Dívka ho poslechla.

Čin, jehož motivem byla zřejmě nešťastná láska, se stal letos na konci března v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě. Dívka nakonec pokus o sebevraždu přežila.

„Mohu potvrdit, že takový případ řešíme. Vyšetřování ze strany policie už bylo ukončeno," potvrdil jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Kriminalisté nakonec Daniela M. obvinili z trestného činu účast na sebevraždě. Za to, že dívce tehdy bylo teprve šestnáct let, hrozí mladíkovi trest od dvou do osmi let. Ivo Novák jej zřejmě ještě o prázdninách obžaluje u Okresního soudu v Jihlavě.

Daniel M., který je stíhán na svobodě, přiznal, že dívce do léčebny přinesl léky a nutil ji, aby je spolykala. Údajně na ni měl naléhat, že když se nezabije ona, tak se zabije sám. Komplikovaný vztah málem skončil tragédií. Dívka totiž nakonec tlaku Daniela podlehla a snědla asi dvacet tablet léku Paralen.

Daniel později kriminalistům řekl, že nevěděl, jestli se dá Paralenem otrávit, ale údajně to předpokládal.

Když personál léčebny asi po hodině a půl zjistil, co se stalo, okamžitě omámené dívce vypláchl žaludek.

Díky včasnému zásahu nestačila několik tablet strávit, proto jí nehrozilo ani žádné vážnější poškození zdraví. Kdyby ale snědla o několik tablet víc, mohla podle znalců dopadnout hůř. Podle informací Deníku podal trestní oznámení někdo z Psychiatrické nemocnice v Jihlavě.

Daniel M. se s dívkou seznámil v psychiatrické léčebně. Dívka i mladík už měli v minulosti psychické problémy. Nakonec spolu utekli na jižní Moravu ke kamarádovi Daniela M. Jenže dívka nebyla se životem na útěku spokojená, a vrátila se do Jihlavy. Daniel M. to těžce nesl. Chtěl, aby s ním dívka odešla, a byla s ním. Když zjistil, že proti němu stojí nejen vzdor dívky, ale i úřady, rozhodl se přinutit dívku k sebevraždě.

Daniel M. už byl v minulosti soudně trestán za krádeže. Pouhých pět dní předtím, než přinesl dívce léky, aby je spolykala, mu skončila podmínka. Letos v květnu pak dostal trest 300 hodin obecně prospěšných prací za další krádež. Vzhledem k těmto a dalším okolnostem mu hrozí i nepodmíněný trest.

Kriminalisté v loňském roce vyšetřovali na Jihlavsku ještě jeden podobný případ, kdy byl obviněn konkrétní člověk za to, že podal léky osobě, o níž věděl, že chce spáchat sebevraždu. Šlo o ženu a té se nakonec sebevražda povedla. Trestní stíhání ale bylo nakonec podmíněně zastaveno. Důvody nejsou známy.