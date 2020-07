Mladíci ukradli ze zdi restaurace fotografii. Dvojici chytili strážníci

Velkoformátová fotografie v interiéru jedné ze žďárských restaurací zřejmě zaujala dva mladíky natolik, že se rozhodli si ji odnést. „Bylo to po uzavírací době. V restauraci se zrovna uklízelo, když tam vnikli dva mladíci ve věku od osmnácti do dvaceti let. Odnesli si odtamtud fotografii velkého rozměru,“ informoval vedoucí městské policie Martin Kunc.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP