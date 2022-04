Ti, kteří se rozhodli zůstat mimo vlast vydělávají peníze a posílali je rodinám, které zůstaly na Ukrajině. To měl být i případ pětadvacetiletého Ukrajince, který ale místo práce, přepadl s nožem v ruce v Třešti na Jihlavsku prodejnu rychlého občerstvení. Událost se stala v neděli 17. dubna v devět hodin večer v Revoluční ulici. „Cizinec vstoupil do prodejny s nožem v ruce, kterým mířil na obsluhu. Stále opakoval, že chce peníze. Obsluha ho chtěla vykázat, ale on s nožem na obsluhu zaútočil. Poškozený se bodnutí vyhnul a podařilo se mu vytrhnout útočníkovi nůž z ruky. Přitom si způsobil řezná poranění na ruce,“ popsal začátek útoku jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Poškozený, kterým byl cizinec turecké národnosti, vyběhl s nožem na ulici, kde ho odhodil. Tím ale drama neskončilo. „Násilník poškozeného doběhl a začal ho mlátit přímo na ulici pěstmi do těla a hlavy. Poškozený běžel zpátky do provozovny, ale i tam ho útočník znovu napadl. Utekl až po nějaké době, když obsluhu znovu udeřil asi dvakrát do hlavy,“ doplnil Novák.

Ukrajinec byl v době útoku opilý a ještě ten den ho chytila policie. Obviněn byl z loupeže se zbraní, za což mu hrozí trest od dvou do deseti let.

Ve středu 19. dubna se ocitl před Okresním soudem v Jihlavě, který měl rozhodnout, zda Ukrajince pošle do vazby, či nikoli. Obhajobu dostal na starost jihlavský advokát Jan Herout. Ten se svému klientovi snažil poradit, co má dělat i říkat, přesto si vůči němu neodpustil vyčítavou poznámku, že svým jednáním udělal ostudu Ukrajině. „Ano, to jsem mu řekl, protože jsem to tak cítil. On chtěl, aby byl stíhán a souzen na Ukrajině. Na to jsem mu řekl, že by to pro něj mohlo dopadnout ještě hůř, že by mohl skončit na bojišti v Mariupolu. Soudu pak řekl, že chce být stíhán tady,“ přiblížil Jan Herout. Soud nakonec mladého Ukrajince poslal do vazby. Na trest bude čekat ve vazební věznici v Brně.

Podle Jana Herouta se objevuje stále více případů, kdy se ukrajinští muži snaží válce všemožně vyhnout. „Jsou i tací, kteří se raději u nás nechají zavřít do blázince,“ upozornil Herout. Podle jeho názoru ale útočníka z Třeště stejně čeká s největší pravděpodobností cesta na Ukrajinu. „Pokud bude uznán vinným, hrozí mu kromě nepodmíněného trestu i několikaleté vyhoštění z České republiky,“ uvedl Herout.

Mladý Ukrajinec se podle informací Deníku od začátku roku zdržoval v Polsku, poté odcestoval do České republiky. Podle informací obhájce, které mu sdělil jeho klient, měl v Česku pracovat a peníze posílat své ženě a dítěti na Ukrajinu. „Prý se tak se ženou dohodli, že bude lepší, když on bude tady a ona tam,“ doplnil Herout.