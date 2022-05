Jednou mu poslala pět set korun na účet, další pětistovku dostal na kredit do telefonu a jednou za syna matka zaplatila splátku úvěru. Ostatní peníze podle obžaloby utratila pro svou potřebu. Celkem si na úkor svého syna, kterému navíc dělala opatrovníka, ponechala přes sto třiadvacet tisíc korun.

„Obžalovaná je stíhaná pro zločin zpronevěry, protože způsobila větší škodu a jako opatrovník měla jistou zodpovědnost. Z lidského pohledu by se dalo pochopit, že potřebovala peníze, ale nikdo by jí to nevyčítal, kdyby s nimi syn bydlel,“ vyčítal soudce Jan Doležal obžalované Levé.

Motorkář se v Dobré srazil s autem. Letěl pro něj vrtulník

Peníze pro syna si přebírala od České správy sociální zabezpečení v době od května 2019 do října 2020. Bylo to v době, kdy už syn s matkou nebydlel. Odstěhoval se za známým na Karlovarsko. Byl to právě známý mladíka, který úřady upozornil na to, že jeho přítel má pobírat důchod, ale žádné peníze nedostává.

Marie Levá se k činu přiznala. Souhlasila se vším, co jí obžaloba kladla za vinu a uvedla, že jí je to líto. „Potřebovala jsem peníze a nevěděla jsem kam mám synovi peníze posílat, když se odstěhoval. Manžel měl navíc zdravotní problémy,“ hájila se u soudu Levá.

Jenže ona moc dobře věděla, kde její syn žije, i kam mu má peníze posílat. K soudu přišel Levou podpořit její manžel. Do soudní síně vešel o francouzské holi a bylo na něm vidět, že mu pohyb nedělá dobře. Když se soudce Doležal zeptal obžalované Levé, kde pracuje a jaký má příjem, odpověděla mu, že pracuje pro obec Víska. S ní tam prý pracuje i její manžel, který se v tu chvíli opíral o berli. Soudce uznale pokýval hlavou a poznamenal, že vidí, že manžel je stále méně pohyblivý.

Nová lůžka i přístroje. Infekční oddělení v Brodě vylepší

Jednání netrvalo dlouho. Soudce uznal Levou vinnou ze zpronevěry a odsoudil ji ke třem letům s podmínkou na čtyři roky. Navíc musí synovi poslat všechny peníze, o které ho připravila. „Budu posílat každý měsíc minimálně tři tisíce korun,“ slíbila Levá.

Proti verdiktu se nikdo neodvolal, je pravomocný. Manžel ještě závěrem poznamenal něco vyčítavého směrem ke zmocněnkyni poškozeného a o berli odpajdal na chodbu. Tam ještě prohodil pár slov s obhájkyní manželky. Výtahem sjeli do přízemí a opustili budovu soudu.

O pár desítek minut reportér Deníku potkal Levou i jejího manžela v centru Havlíčkova Brodu. Po berli ani památky. Muž si vykračoval městem bez toho, že by napadal na nohu, dokonce šel několik metrů před svou ženou plynulým a rázným krokem.