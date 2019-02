Jihlava - Dana Doležalová z Jihlavy se před časem dostala do středu zájmu policie a médií v souvislosti s tím, že se její syn Jakub podílel na odklízení těla brutálně zavražděné patnáctileté školačky.

Dana Doležalová žila s dětmi nějaký čas v chatové kolonii na okraji Jihlavy. | Foto: Ilustrační foto: Deník/archiv

Nyní však policisté hledají přímo ji.

„Soud na Danu Doležalovou vydal příkaz k zatčení. Nedaří se jí totiž doručit obsílka k soudu, není ji možné kontaktovat ani na adresách, kde by se měla zdržovat," vysvětlil státní zástupce Jan Kadlec.

V lednu byla Doležalová svědčit u Krajského soudu v Brně v případu pokusu o těžkou újmu na zdraví. Na lavici obžalovaných se ocitl recidivista Pavel Novák.

Ten loni v květnu napadl sekerou současného přítele Doležalové Vladimíra Bašniaka během hádky na chatě v Jihlavě. Incident se odehrál během oslavy narozenin a Doležalová tehdy byla u toho. Novák nakonec dostal sedm let vězení.

Sekera hrála hlavní roli také v případu, v němž figuroval bývalý druh Doležalové, Pavel Okapal. Ten nakonec skončil v base mimo jiné za to, že se sekerou v ruce vyhrožoval synovi Doležalové Jakubovi, když se matky zastal během hádky s Okapalem.

Doležalová tehdy na Okapala podala trestní oznámení, protože ji měl také týrat a mlátit. U soudu však otočila a řekla, že to tak nebylo. Soud musel Okapala obvinění z týrání zprostit. Doležalová byla nakonec obviněna z křivé výpovědi, protože Okapal kvůli ní, tehdy skončil ve vazbě. Za vyhrožování sekerou dostal Okapal podmínku. Jenže kvůli tomu, že porušil zákaz požívání alkoholu, skončil nakonec ve vězení.

Život v chatce

Doležalová i Okapal jsou v současné době obžalováni z ohrožování mravní výchovy dítěte. Souzeni jsou ale samostatně. Doležalová měla mít soud 8. února, ale na hlavní líčení nepřišla. Tento týden pak měla svědčit u hlavního líčení s Okapalem, ale ani na toto jednání nedorazila.

Hlavní líčení bude pokračovat, až se Doležalové podaří obsílku doručit. Do té doby byl soud odročen na neurčito. Pokud by Doležalová opakovaně k soudu nechodila, mohla by skončit ve vazbě.

Ona i její bývalý druh Pavel Okapal, jsou obžalováni z toho, že dlouhodobě zanedbávali péči o děti. Doležalová jich má celkem šest.

Podle obžaloby jim umožnili pít alkohol, kouřit cigarety i marihuanu. Kromě toho žili v nevyhovujícím prostředí a špatném rodinném zázemí. Dospělí často před dětmi pili alkohol a děti byly rovněž přítomny také častým hádkám matky a jejího druha.

Soudní znalci už před časem konstatovali, že soužití páru vykazuje znaky situačního párového násilí, v němž ani jeden nemá trvale navrch, a připomíná takzvané italské manželství. Jejich problémy vycházejí z partnerského nesouladu a nadměrného požívání alkoholu.

O Daně Doležalové znalec řekl, že jde o egocentrickou a impulsivní osobnost se sklony ke zkreslování skutečnosti. Její obecná věrohodnost je podle znalce snížena, a také u ní znalec upozornil na sklony k častému a nadměrnému užívání alkoholu.

Okapal včera před soudem řekl, že je nevinný, a nic z toho, z čeho je obžalován, není pravda. „S dětmi jsem vycházel dobře. Snažil jsem se s nimi učit a vychovat je. Neříkám, že bylo všechno v pořádku, ale na všechno jsem stačit nemohl. S Danou jsme se hádali hlavně kvůli dětem a jídlu. Preferoval jsem totiž domácí vařenou stravu," řekl Okapal.

Jenže svědci i samotné děti tvrdí, že popíjení alkoholu bylo na denním pořádku a prostředí na chatě v zahrádkářské osadě spíše připomínalo středověk. Jednu dobu spali dospělí i děti na jedné matraci, neměli elektřinu, svítili si baterkami a pro vodu si chodili s kanystry. Na topení používali dřevo z jiné chatky. Děti chodily do školy zanedbané. Koupaly se jednou týdně u tety.

Tehdy osmnáctiletý syn Dany Doležalové Jakub Doležal se měl podle soudu před třemi roky podílet na odklízení těla patnáctileté školačky Petry, kterou zabili dva jeho kamarádi v bytě v jihlavské Havířské ulici. Soudy mu za to vyměřily čtyři roky ve vězení.