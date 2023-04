První hlavní líčení se s Doležalovými konalo u Krajského soudu v Brně v úterý 28. března. Lenka F. je za přípravu vraždy manžela souzena samostatně. „Obžalovaní během krátkého výslechu pouze konstatovali, že se cítí vinní s odkazem na to, že se státním zástupcem uzavřeli dohodu o vině a trestu, kterou ještě musí schválit soud,“ uvedl k průběhu hlavního líčení žalobce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Prostitutka ze Žďárska plánovala vraždu manžela. Chtěla dítě do péče a peníze

Rozsudek ale nepadl. Soudce si vzal čas na rozmyšlenou do 12. dubna. „Vzhledem k doznání a významnému zjednodušení celého řízení i dosavadní trestní bezúhonnosti obžalovaných jsem pro ně navrhl trest na tři roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let,“ prozradil Fichtner. Soud se mimo jiné bude muset zamyslet i nad případnou náhradou škody, kterou by měli manželé Doležalovi Lence F. Zaplatit.

Ta stanula kvůli obvinění z přípravy vraždy manžela před soudem v Brně minulý měsíc. U soudu tvrdila, že manželům dávala za prostituci statisícové částky. Většina z nich měla jít na přípravu vraždy jejího manžela. Lence F. tak hrozí mnohem vyšší trest než Doležalovým. Za přípravu vraždy může dostat i výjimečný trest. Rozsudek by v jejím případě mohl u brněnského soudu zaznít již 11. dubna.

Doležalovi vypovídali u soudu jako svědci kvůli okolnostem údajné vraždy při únorovém jednání.

„Mělo to vypadat jako nehoda při cestě autem z práce či do práce, nebo jako sebevražda. Lenka chtěla, aby se to stalo, když bude zrovna v práci, aby měla alibi,“ řekla u soudu Lenka Doležalová.

Podle ní jí Lenka F. dlužila peníze, asi 150 tisíc korun, proto si vymyslela legendu o cizincích, kteří jejího manžela zlikvidují, ale musí za to zaplatit. „Nebylo to myšleno vážně. Po nějaké době jsem jí řekla, ať to raději řeší soudně. Proč jsem od ní dál brala peníze? Byla jsem hloupá,“ reagovala Doležalová na otázky předsedkyně senátu Dity Řepkové. Doležal tehdy odmítl vypovídat.