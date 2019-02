Havlíčkův Brod - Soud projednával tragickou havárii z roku 2010, ke které došlo mezi Kámenem a Habry.

Soudy | Foto: Deník/Michal Bílek

Tragickou dopravní nehodu dvou kamionů, při které 4. listopadu roku 2010 zemřeli na silnici I/38 mezi Kámenem a Habry dva lidé a třetí byl těžce zraněn, projednával ve čtvrtek senát Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Jeden z kamionů vyjel tehdy vlevo ze svého jízdního pruhu a střetl se s návěsem nákladní soupravy, která v tu chvíli projížděla v protisměru. V kabině kamionu brněnské dopravní společnosti Dopos na místě zahynuli řidič Martin Sivák i jeho spolujezdec František Kopecký.

Státní zástupce v této souvislosti obvinil majitele společnosti Dopos Libora Kříže z přečinu usmrcení z nedbalosti a přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti a kladl mu za vinu, že jako provozovatel zanedbal servisní péči o vozidlo, ve kterém Sivák a Kopecký zahynuli.

Obžalovaný Kříž využil svého práva a odmítl vypovídat. Slovo tak dostali svědci, ale především soudní znalci z oboru dopravy, kteří se snažili objasnit příčiny havárie.

Čep jádrem sporu

Jasné bylo pouze to, že řidič Sivák, aby zabránil srážce s vozidlem, které jelo před ním a zpomalovalo, prudce brzdil.

„Otázkou zůstává, proč kamion při brzdění vyjel vlevo do protisměru. Navíc, když jsem přímo na místě nehody zjistil, že volant vytočil řidič Sivák zcela, a to až na doraz, vpravo," konstatoval soudní znalec Josef Vítek. Ten dodal, že díky absenci čepu závěsu pera u levého předního kola byla celá náprava intenzivním brzděním posunuta dozadu a kola vytočila vlevo. „Šlo o závadu, kterou ale bylo možné vizuálně odhalit a zjistit při běžné kontrole," zdůraznil Vítek. „Čep jsme na místě nehody nenašli a otvor, ve kterém měl být, již byl zkorodovaný. To znamená, že tam v okamžiku nehody nebyl," pokračoval Vítek.

Soudní znalec obhajoby, Martin Urbánek, ale tvrdil naprostý opak.

„Čep je umístěn v pouzdře, nemá kudy vypadnout. Podle mého názoru byl ze svého místa vyražen až v okamžiku střetu. A že nebyl nalezen? V tom zmatku, který u takto závažných nehod panuje, to není nic neobvyklého," řekl Urbánek. Ten trvá na tom, že havárie touto závadou zapříčiněna nebyla. „Chybovat mohl například řidič," poznamenal Urbánek.

Vzhledem k odlišným stanoviskům soudních znalců navrhla obhajoba soudu, aby nechal vypracovat revizní znalecký posudek Ústavem soudního inženýrství v Brně. K tomuto návrhu se připojila i obžaloba. Senát ale tento návrh zamítl.

„Ve věci lze rozhodnout na základě předložených důkazů a výpovědí svědků," zdůvodnil toto rozhodnutí předseda senátu Jan Doležal.

Soud se samozřejmě podrobně zajímal o technický stav kamionu, ve kterém Martin Sivák a František Kopecký zahynuli. Svědci ze servisní dílny společnosti Dopos, ale i stanice technické kontroly, potvrdili, že byl kontrolován pravidelně. Shodli se i na tom, že běžnou vizuální kontrolou nebylo možné výše uvedenou závadu čepu odhalit.

Obhájce obžalovaného Libora Kříže v závěrečné řeči mimo jiné řekl, že příčina tragické nehody je neprůkazná, poukázal na rozpory ve stanoviscích znalců a požádal soud, aby Libora Kříže zprostil obžaloby. A tak se nakonec také skutečně stalo.

„Soud nezjistil, že by se obžalovaný na své pozici majitele dopravní společnosti dopustil jednání, jehož důsledkem tato nehoda s fatálními následky byla. Jako majitel firmy nemohl denně kontrolovat technických stav vozidel, které v rámci svého podnikání provozuje. Navíc je svědecky doloženo, že pravidelné kontroly vozového parku byly v jeho firmě prováděny," pokračoval Doležal.

Rozsudek není pravomocný, neboť žalobce se na místě odvolal. Zmocněnec pozůstalých, soud jejich nároky odkázal na občansko – právní řízení, si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, obžaloba se práva odvolání vzdala.

Libor Kříž se přímo v soudní síni omluvil přítomným pozůstalým. „Je mi upřímně líto, co se stalo," uvedl.

V závěru zbývá dodat, že řidič Martin Sivák nebyl při jízdě pod vlivem alkoholu ani návykových látek. Před nehodou jel povolenou rychlostí 81 kilometrů v hodině.

Slovenský řidič soupravy, do které Sivák narazil, byl při nehodě těžce zraněn. Byl dlouhodobě hospitalizován a jeho pracovní neschopnost byla ukončena 18. října 2011.