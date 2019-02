Žďársko /FOTOGALERIE/ - Loupežné přepadení a šestnáct případů vloupání se škodou kolem sta tisíce korun, ke kterým došlo v minulých měsících na Velkomeziříčsku, objasnili žďárští kriminalisté. Na svědomí je má čtyřicetiletý recidivista, který už má za sebou devatenáct trestů. Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

„Na konci listopadu loňského roku došlo v ulici Nádražní ve Velkém Meziříčí k loupežnému přepadení čtyřiasedmdesátileté ženy. Tehdy jí neznámý pachatel ve večerních hodinách násilím vytrhl z ruky kabelku, a to i přes to, že se bránila. Útočníkovi se však po pádu ženy na zem podařilo kabelky zmocnit. Následně z místa utekl a z kabelky odcizil kolem pěti set korun. Žena utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření,“ popsala začátek série řádění čtyřicetiletého recidivisty, který se naposledy vrátil z vězení na začátku roku 2017, policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Od konce listopadu do poloviny ledna pak na Velkomeziříčsku došlo k řadě případů vloupání, a to zejména do rekreačních objektů. „Do tří chat se v rozmezí několika dnů pachatel vloupal i opakovaně. Z objektů odcizil mimo jiné elektrické spotřebiče, křovinořezy, elektrocentrálu, úhlovou brusku, motorovou pilu, bourací kladivo a jiné nářadí, ale také nože, potraviny, alkohol a hudební nástroje,“ upřesnila mluvčí.

Výsledky prověřování ukázaly, že všechny tyto případy mají souvislost s jedním člověkem, který byl v polovině ledna zadržen. Při domovní prohlídce u něj policisté objevili některé ukradené věci, další pak byly zajištěny u osob, kterým je pachatel vzápětí po vloupání prodal. „Muž byl obviněn ze spáchání čtyř trestných činů, a to zvlášť závažného zločinu loupeže, a přečinů porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci,“ uvedl Radek Uhlíř, vedoucí oddělení obecné kriminality žďárské policie. Případ kriminalisté nadále vyšetřují, na verdikt muž čeká ve vazební věznici. „Za spáchání uvedené trestné činnosti obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ potvrdil Radek Uhlíř.