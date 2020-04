Absurdní spor o umístění dopravního značení zakazující částečné či úplné parkování před jedním z rodinných domů v Libici nad Doubravou u Chotěboře na Havlíčkobrodsku pokračuje.

Usazené patky pro dopravní značky před domem živnostníků nevěstí nic dobrého. | Foto: Deník / Roman Martínek

Kauza se nejvíc dotýká rodiny Dymákových, kterým před domem kvůli stavbě blízké truhlárny vznikla křižovatka, která tam podle nich původně vůbec být neměla. Podle starosty jde o místo z pohledu dopravy nebezpečné a navrhl, aby před domem živnostníků byla umístěna značka zákaz zastavení. Pro rodinu by to ale znamenalo naprosto zásadní zásah do jejich každodenních potřeb.