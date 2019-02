Olomouc/ Brno (OD SOUSEDŮ) - Tresty pro aktéry kauzy Kuřim zůstaly stejné. Rozhodl o tom v pondělí Vrchní soud v Olomouci, který projednával odvolání proti trestům za týrání Ondřeje Coufala a Jakuba Mauera.

Do vězení musí všichni se stejnými tresty, jaké jim vyměřil brněnský krajský soud. Tak rozhodl o odvolání pětice aktérů kuřimské kauzy Vrchní soud v Olomouci. O osudu Barbory Škrlové alias Aničky rozhodne soud devátého dubna. Její obhájce je totiž nemocný a Škrlová jiného advokáta nechce. Musí si tedy počkat.

Klidně a bez emocí si dnes vyslechl verdikt Jan Turek, Klára a Kateřina Mauerová. Zatímco Turek si vyzvedne v nejbližších dnech obálku s předvoláním do vězení na pět let, Mauerovým zůstaly tresty vyšší. Klára stráví za mřížemi devět let a její sestra si odpyká desetiletý trest. Hana Bašová alias teta Nancy dnes k soudu opět nepřišla stejně jako Jan Škrla. Oba jsou odsouzení na sedm let. Obhájce Kláry Mauerové Libor Hlaváč vidí závěr okresního soudu jako oprávněný.

„Rozhodnutí soudu bylo jeho výsostným právem. Pro mou klientku je však důležitá jedna konkrétní věc. Byla uznána za loutku v celém případu, byla manipulována a to bude zásadní pro její budoucí kontakt se svými syny. O snížení trestu ani tak nejde. Slyšeli jsme, že její sestra by mohla vyjít od soudu s trestem ještě vyšším. To hovoří za vše,“ myslí si obhájce Kláry Mauerové Daniel Ševčík. Obhájce Kateřiny Mauerové Pavel Holub je jediný, který je rozhodnutý podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. O stejné možnosti budou uvažovat také ostatní obhájci.