Žďár nad Sázavou/Mostiště - Žďárští kriminalisté se v úterý rozhodli stručně reagovat na opakované dotazy médií ohledně vyšetřování lékařů nemocnice v Mostištích, kteří se budou zřejmě zpovídat ze smrti pacientky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jiří Sláma

Deníku se podařilo zjistit, že zmiňovanými lékaři jsou Jaroslav Tvarůžek a Luboš Bärtl. K události došlo 15. června 2007 v mostišťské nemocnici svaté Zdislavy. Po několika operacích a měsíčním pobytu ve zdravotnickém zařízení tam zemřela sedmašedesátiletá Marie Lukášková z Velkého Meziříčí.



Ublížení na zdraví



Podle žďárského vyšetřovatele Pavla Kubiše začali kriminalisté celou věc prošetřovat v prosinci 2007. „A to na podnět znalecké komise úřadu kraje Vysočina,“ řekl policista Kubiš. Na tu se v červenci, měsíc po smrti blízké, obrátila rodina Marie Lukáškové. „Kontaktní osobou byl manžel zesnulé Josef Lukášek, který nás požádal o prošetření případu úmrtí jeho ženy,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Věra Švarcová.



Členové komise během prověřování smutné události zjistili, že léčebný postup lékařů měl mít vliv na poškození zdraví a následnou smrt pacientky.



Jak řekl Pavel Kubiš, lékaři, kteří jsou v tomto případě prověřováni, jsou podezřelí ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti. „Více se k věci ale vyjadřovat nebudeme. Ctíme totiž presumpci neviny. Vyšetřování stále probíhá a jsou shromažďovány důkazy, které hovoří jak ve prospěch lékařů, tak i v jejich neprospěch. Další informace tedy nebudeme podávat s ohledem na to, že by se to mohlo dotknout jejich profesní činnosti, což by bylo předčasné a v současné době neodpovídající stavu vyšetřované věci. Jiné by to bylo, pokud by byli například již pravomocně odsouzeni,“ vysvětlil žďárský kriminalista Kubiš, který zároveň odmítl potvrdit, že podezřelými jsou zmiňovaní lékaři Tvarůžek a Bärtl.



Z vyšetřování, které probíhá už více než rok, je rodina Marie Lukáškové z Velkého Meziříčí už unavená. „Vůbec nerozumím tomu, proč to tak dlouho trvá. Vždyť máme zprávu od kraje, kde je jednoznačně napsáno, že doktoři pochybili, tak proč se to tak táhne?“ kroutil smutně hlavou vdovec Josef Lukášek.

Podle vyšetřovatele Pavla Kubiše není celá věc ještě u konce, protože bylo potřeba vypracovat hned několik znaleckých posudků. „A některé si vzájemně odporují. Proto jsme šetření nemohli zatím ukončit,“ dodal vyšetřovatel.



Na dotaz, zda v nemocnici svaté Zdislavy v Mostištích už v minulosti podobný případ řešili, odpověděl kriminalista Kubiš: „K tomu se nebudu vyjadřovat.“

Vedení nemocnice o celé situaci stále mlčí. „Rozhodli jsme se, že žádné oficiální prohlášení zatím vydávat nebudeme. Počkáme, až jak dopadne policejní vyšetřování,“ řekl Žďárskému deníku ředitel zdravotnického zařízení Jiří Šajnar.



Zahraniční cesta



Jaroslava Tvarůžka, který v mostišťské nemocnici pracuje jako vedoucí lékař centra robotické chirurgie a zároveň zastává post primáře chirurgického oddělení, se redaktorům nepodařilo zastihnout. Podle informací z nemocnice odcestoval do zahraničí a vrátí se příští týden.



Stejně tak se Deníku včera nepodařilo kontaktovat druhého lékaře, kterým je již zmiňovaný Luboš Bärtl. Ten nyní pracuje v jedné z brněnských nemocnic.