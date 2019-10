„Stejně tak se obracíme na řidiče vozidel, kteří projížděli v tutéž dobu v obou směrech, aby své svědectví případně záběry z palubních kamer, které mají ve svých vozidlech, poskytli havlíčkobrodským kriminalistům. Případná svědectví a další informace k pohybu mladíka po silnici lze poskytnout na tísňové lince 158,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Pro Deník upřesnila, že je mimo jiné zajímá, jakým způsobem se mladík po silnici pohyboval. Zda šel normální chůzí, nebo vrávoral či padal na zem. Kriminalisté také vyhodnocují záběry z kamer v širším okolí.

Co přesně se mladíkovi stalo je ale zatím velkou záhadou. Podle informací Deníku jde o šestnáctiletého Jiřího B. ze Ždírce nad Doubravou a v Sobíňově byl na tamní diskotéce. Co se dělo tam, ale podle mluvčí Čirtkové kriminalisty v tuto chvíli ani tak nezajímá. Zatím totiž nevyloučili ani to, že by mladíka srazilo auto či jiný dopravní prostředek. Verze úmyslného násilného činu je nepravděpodobná. Policie dosud nezveřejnila příčinu smrti a podle mluvčí Čírtkové to ani neudělají.

„Výsledky nařízené soudní pitvy zatím nejsou k dispozici, ale i kdybychom je měli, tak je zveřejňovat nebudeme. Jde o standardní postup,“ uvedla mluvčí.

Na sociálních sítích se ale od začátku spekuluje o tom, že příčinou smrti mladíka mohlo být předávkování návykovými látkami či kombinací drog a alkoholu. Svědčí o tom i příspěvek svědka, zveřejněný na síti v den tragédie.

„Dnes při cestě z akce se nám stala velice nemilá věc. Jen tak tak jsem se vyhnul člověku v černém oblečení ležícímu na silnici v mém jízdním pruhu. Po zastavení jsem ještě s posádkou z dalšího auta, které zastavilo za námi, běžel k bezvládnému tělu. Mávali jsme na další auta, aby se mohla tělu vyhnout,“ popsal svědek.

Mladíkovi se okamžitě snažili pomoci. Když zjistili, že nedýchá, zavolali záchranku a pustili se do resuscitace. Než přijela záchranka, trvalo to podle svědka asi dvacet minut. Po celou dobu se snažili mladíka oživit. Záchranáři se o totéž pokoušeli dalších asi dvacet minut.

„Doktor ale nakonec konstatoval smrt. Podle doktora ale nebyl sražen autem, ale byl pod vlivem drog. Bohužel jeho srdce nevydrželo tu zátěž a zkolabovalo. Bohužel mu nepomohla ani čtyřicetiminutová záchrana…,“ napsal svědek a dodal: „Lidi neberte to svinstvo. Dejte si raději o drink navíc. Je to zbytečná smrt. Když jsem jel domů, celou dobu jsem přemýšlel, jaké to bude pro jeho rodiče…“